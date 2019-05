Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno quelle Notizie di economia in apertura andiamo negli Stati Uniti Perché i futures su listini americani a. dopo l’annuncio di nuovi dazi cinesi su 60 miliardi di prodotti americani tiuccio sul perdono 470 punti quelli sullo Standard & Poor’s 500 1,7% e quindi sul Nasdaq 100 il 2,3% Trump intanto metto in guardia ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 13 maggio spazioinformazione in Giuliano Ferrigno il maltempo imperversa sull’Italia con neve in quota grandine raffiche di vento in Emilia Romagna allerta rossa per la piena dei fiumi per tutta la giornata di oggi e domani esondato il fiume Savio che lambisce i binari linea Bologna Rimini che catasto sfida del fuoco al lavoro per soccorrere le persone bloccate nelle abitazioni ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il primo piano rifiuti su listini americani affondano con l’annuncio di nuovi dazi cinesi su 60 miliardi di prodotti americani che ciucciano su Dow Jones perdono 470 punti quelli sulla Standard & Poor’s 500 1,7% e quindi sul Nasdaq 100 il 2,3% Trump intanto mette in guardia la Cina in caso di ritorsioni sarà ancora peggio poi dice ai ...

Elezioni Australia - Ultime Notizie : candidati e sondaggi. Quando si vota. : Elezioni Australia, ultime notizie: candidati e sondaggi. Quando si vota. Sabato 18 Maggio si terranno in Australia le Elezioni legislative. Verrà rinnovata l’intera Camera dei Rappresentanti e la metà dei seggi del Senato. A sfidarsi saranno l’attuale primo ministro del paese Scott Morrison, del Partito Liberale (centrodestra) e Bill Shorten, candidato nelle fila del Partito Laburista (centrosinistra). Particolarità del paese ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli in eruzione ferroviaria sulla linea Bologna Rimini tra Cesena e Forlì a causa del maltempo la misura fa sapere festa è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta vendendo i binari che corrono su un ponte Quasi completamente sommerso dall’acqua sospesa la circolazione per i treni a lunga percorrenza regionali tecnici di RFI ...

Chi è l’elemosiniere del Papa che ha riattivato la luce e Ultime notizie : Chi è l’elemosiniere del Papa che ha riattivato la luce e ultime notizie Lui si chiama Konrad Krajewski, è nato a Lodz il 25 novembre del 1963 e oggi è un cardinale, ricoprendo il ruolo di elemosiniere del Papa dal 3 agosto 2013. Nella sua terra natale, in Polonia, prima di prendere i voti, ha fatto anche l’elettricista, assumendo quelle competenze che nella sera di sabato 11 maggio 2019, gli hanno permesso di riattivare l’energia elettrica ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli in eruzione ferroviaria sulla linea Bologna Rimini tra Cesena e Forlì a causa del maltempo la misura fa sapere festa è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta vendendo i binari Erano su un ponte Quasi completamente sommerso dall’acqua sospesa la circolazione per i treni a lunga percorrenza regionali tecnici di RFI sono al ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberto Frascarelli il giudice per le indagini preliminari Alessandro Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena hai messo misura di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Armando del re il ventottenne accusato di aver aperto il fuoco in piazza Nazionale lo scorso III Maggio lo scopo di ammazzare il 32enne Salvatore norcaro nervata rimasta gravemente ferita ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli il fiume Savio in provincia di forlì-cesena esondato questa mattina alle 9:30 lo confermano i vigili del fuoco per una nota diffusa su Twitter e sono in Corso controlli delle squadre pluviali dei pompieri per eventuali persone bloccate nelle abitazioni due persone in difficoltà tra cui un disabile sono state già troppo Forse è dalle 7:50 di questa mattina è stata ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione per il dono dell’ascolto della redazione e Luigi in studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti questi sono Caltanissetta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede i ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito di almeno 70 migranti morti il bilancio del naufragio al largo della Tunisia ma il numero delle vittime potrebbe crescere al sapere su Twitter for reti telefoniche gestita da attivisti che ricevono le richieste di soccorso dei migranti nel Mediterraneo nel abbiamo intanto di nuovo scontro sul tema con due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Gabriele Luigi in studio non sono elezioni europee il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini nelle comunali in Sicilia 5 Stelle vince a Caltanissetta Castelvetrano affluenza in calo al 46% per i ballottaggi Facebook chiude 23 pagine italiane con quasi 2 milioni e mezzo di follower che ...

