Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito di almeno 70 migranti morti il bilancio del naufragio al largo della Tunisia ma il numero delle vittime potrebbe crescere al sapere su Twitter for reti telefoniche gestita da attivisti che ricevono le richieste di soccorso dei migranti nel Mediterraneo nel abbiamo intanto di nuovo scontro sul tema con due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Gabriele Luigi in studio non sono elezioni europee il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini nelle comunali in Sicilia 5 Stelle vince a Caltanissetta Castelvetrano affluenza in calo al 46% per i ballottaggi Facebook chiude 23 pagine italiane con quasi 2 milioni e mezzo di follower che ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni e Gabriele Luigi in studio non sono elezioni europee il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini nelle comunali in Sicilia 5 Stelle vince a Caltanissetta Castelvetrano affluenza in calo al 46% per i ballottaggi Facebook chiude 23 pagine italiane con quasi 2 milioni e mezzo di follower che ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriele studio politica di apertura sempre scontro a distanza tra lega 5 Stelle il 26 maggio non sono elezioni europee è un referendum tra la vita e la morte svegliata e che ancora dorme queste le parole di Salvini l’ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi e non è andata bene È stata la replica di Di Maio gli italiani dovranno scegliere tra ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 41 dopo Quota 100 - Lega “pronti in 3 anni” : Pensioni ultime notizie: Quota 41 dopo Quota 100, Lega “pronti in 3 anni” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le misure del governo in programma per i prossimi anni. dopo Quota 100, che ricordiamo avere carattere transitorio, sarà la volta di Quota 41 per tutti, obiettivo finale del governo più volte dichiarato. Ma ci sarà spazio anche per Opzione Donna e per l’ultima salvaguardia degli esodati. Ne ha parlato il ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriele al di studio politica di apertura sempre scontro a distanza tra lega 5 Stelle il 26 maggio non sono elezioni europee un referendum tra la vita e la morte svegliata e che ancora dorme tutte le parole di Salvini l’ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi e non è andata bene È stata la replica di Di Maio gli italiani dovranno scegliere ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : due morti per maltempo a Brescia - 13 maggio - : Ultime notizie: nel Bresciano morti due pescatori per maltempo. Governo, nuovi scontri tra Lega e M5s, concreto il rischio crisi dopo le Europee.

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale puntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano il Ministero dei Trasporti ha convocato per martedì un incontro con strada dei parchi concessionaria delle autostrade A24 e a25 il nodo della chiusura del traforo del Gran Sasso che la società vorrebbe far fare dal 19 maggio la chiusura Lidl interruzione di pubblico servizio da parte della società che potrebbe portare alla revoca immediata della ...

Scuola - Ultime Notizie : organizzare i corsi abilitanti presso gli USP : Quella che si apre domani è una settimana molto importante per i precari della Scuola. Venerdì prossimo 17 maggio ci sarà lo sciopero dei sindacati per protestare contro la regionalizzazione della Scuola. L’altro motivo riguarda la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi. Sul caso si è già pronunciata La Corte Costituzionale confermando la legittimità nei concorsi riservati. I sindacati spingono verso una sola alternativa che ...

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 12 maggio in studio piano Ferrigno il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega non sono le elezioni europee lo dice Matteo Salvini durante un comizio a Sanremo svegliati aggiungere che ancora dorme se sperare in qualcosa di nuovo dove governa La lega si vede l’ultimo che ha parlato di referendum Renzi non gli è andata bene commenta Di Maio ministro ...

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per il dono dell’ascolto della redazione il video in studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti questi sono anisetta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede i primi ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia per maltempo - 12 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia nelle scorse ore per via del maltempo. Un albero ha travolto 2 persone poi affogate, 12 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per il dono dell’ascolto della redazione e Gabriella studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti di questi sono i Setta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle ...

WWE Ultime Notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : Goldberg sarà sul ring per il prossimo evento in Arabia Saudita. Ma contro chi? : Goldberg A JEDDAH – Dopo Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, la WWE tornerà per la terza volta in Arabia Saudita per uno show che dovrebbe prendere il nome di Sand of time. La data prevista è il 7 giugno, dopo Money in the bank e prima di Backlash. Cosi come le scorse edizioni dell’evento di Jeddah sono previste diverse leggende come Brock Lesnar, che ha da poco ufficializzato il ritiro dalla UFC, Undertaker e Goldberg. Quello più ...