UFC 237 – Jessica Andrade | lo slam è pazzesco | Rose Namajunas sbatte violentemente la

(Di lunedì 13 maggio 2019)conquista il titolo di campionessa dei pesi paglia a UFC 237: la fighter brasiliana mette kocon unoIl main event di UFC 237 ha regalato un match incredibile, con tanto di cambio di titolo.ha trionfato davanti al pubblico di casa, battendo per koe strappandole il titolo di campionessa dei pesi paglia. Nonostante abbia sofferto la boxe dell’avversaria,è riuscita a mettere a segno il colpo del ko con un. La fighter brasiliana, nel tentativo di difendersi da una kimura di ‘Thug’, ha sollevato l’avversaria per poi schiantarla al suolo. Nell’impattoha sbattutola testa, finendo appunto ko. A scanso di equivoci, la mossa è stata giudicata legale/regolare grazie all’arco dorsale dellache non è stata ...

