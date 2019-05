Tuffi | Tania Cagnotto | “Felice di tornare all’agonismo e lo faccio senza pressioni Su

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Da Rio de Janeiro a Tokyo. Dal 2016 al 2020. Due Olimpiadi. Due mondi completamente diversi. Non per tutti, ma soprattutto per. La leggenda italiana dei, infatti, ha deciso dia fare sul serio. Dopo il bronzo nel trampolino da 3 metri e l’argento nel sincro con Francesca Dallapé ai Giochi Olimpici brasiliani e dopo la nascita della figlia Maya, la tuffatrice bolzanina ha deciso di rimettersi in gioco, proprio assieme all’amica e compagna didi sempre. “Da ottobre abbiamo ripreso ad allenarci – conferma in una intervista alla Gazzetta dello Sport – Sinceramente nemmeno ci pensavo, non era nei miei programmi. Ma Francesca mi ha davvero martellata. Alla fine ho ceduto, ma non potrei esserne più felice”. Un destino davvero particolare per le due atlete. Una medaglia storica a Rio nel 2016 e una vita che è andata di pari ...

