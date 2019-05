Transamazonica | ultima tappa del viaggio | “L’unica soluzione è salvaguardare questo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Nell’episodio precedente Reza Pakravan e Pip Stewart sono arrivati a Puerto Esperanza dove la costruzione di una nuova strada distruggerebbe ettari di foresta vergine costringendo le tribù indigene che vivono nell’isolamento per scelta a “civilizzarsi” forzosamente con la conseguente perdita di tradizioni millenarie. Giunti a Nuevo Eden, percorrono le terre degli Asheninka, ultimo avamposto prima della riserva delle tribù isolate. Le loro scelte alimentari sono molto limitate: per l’apporto proteico si nutrono di scimmie e tartarughe, bevono il “masato” fatto con la manioca schiacciata che le donne masticano e sputano in barili avviando il processo di fermentazione. Reza e Pip non lo digeriscono e lo vomitano poco dopo. La riserva delle tribù isolate è protetta da regolari pattuglie e da volontari di altri villaggi. Tornati a Porto Breu prendono un volo per Pucallpa, ...

