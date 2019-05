Torino | “alimenti importati ma spacciati per prodotti italiani” Sequestri per 20

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Importavano alimenti dall’estero immettendoli sul mercato e spacciandoli peritaliani, con il simbolo del tricolore sugli imballi. Con questa accusa sono state denunciate 24 persone dopo che la Guardia di Finanza diha scoperto e sequestrato oltre 20 tonnellate di alimenti frutto di una frode. I finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno smantellato un’intera organizzazione criminale che importava dall’estero idestinati al mercato nazionale. Gli alimenti, una volta giunti in Italia, venivano confezionati con imballi riportanti false indicazioni ad Altamura (Bari) dove i finanzieri della locale compagnia hanno sequestrato 3 tonnellate di alimenti e un grande quantitativo di materiale destinato al confezionamento. Ceci, fagioli e arachidi venivano dal Canada, dalla Cina, dall’Argentina e dall’Egitto e, senza ...

