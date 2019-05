The Messenger | SteamWorld Dig 2 | Guacamelee! 2 e molti altri giochi in offerta su

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Fan di Nintendo e possessori di Switch a rapporto! Se siete alla ricerca di un nuovo gioco in digitale, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, sul Nintendo eShop è partita un'interessantissima iniziativa chiamata "Passa al digitale!" che offressimiin sconto.Tra i titoli proposti in promozione troviamo TheDig 2,2, Bastion, Super Meat Boy essimiche potete vedere voi stessi andando sulla pagina dedicata.Leggi altro...

Eurogamer_it : #NintendoeShop: tantissimi giochi in offerta con la promozione 'Passa al digitale!'. - Nwed1365Wme : RT @E_Lightningit: Il Signore Gesù disse:'Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura'(Marco 16:15). 'Ecco, io vi m… - GamerClickit : The Messenger - disponibile una traduzione fanmade in Italiano -