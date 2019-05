Ternana | la società “regala” gli abbonamenti per la prossima stagione

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) La, reduce da unaal di sotto delle aspettative, ha deciso di regalare gliper la, abbassando drasticamente i prezzi. Larossoverde in questo modo, punta ad avere un Liberati sempre pieno favorendo il tifoso “fidelizzato” rispetto a quello “occasionale”. Infatti i prezzi dei biglietti per i singoli eventi resterà uguale a quello dellaappena andata in archivio. Per quanto riguarda i prezzi deglilaha fissato a 5 euro il ticket per seguire tutte le partite casalinghe dellain curva, 8 per vedere le Fere dai distinti e 10 per starsene comodamente in tribuna. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articolo, la“regala” gliper lasembra ...

