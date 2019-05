Tennis | a Roma i migliori del mondo

Salute : torna Tennis & Friends - check up gratuiti agli Internazionali Bnl di Roma : Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends “Salute e sport…sport è Salute” 9° Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa Romana si svolge sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, sport, ...

Internazionali Italia di Tennis Roma 2019 al via su Sky Sport : Su Sky Sport, da domenica 12, a domenica 19 maggio, in diretta da Roma il meglio del Tennis mondiale maschile per la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il cui titolo è detenuto dallo spagnolo Rafael Nadal. E da quest’anno, grazie all’accordo con SuperTennis, Sky Sport – Official Broadcaster del torneo maschile -trasmetterà anche due quarti di finale, le semifinali e la finale del torneo ...

Internazionali di Tennis a Roma 2019 : protagonisti - storia - pronostici : Al via nel weekend la 76ª edizione degli Internazionali d2019;Italia di tennis, a Roma, ancora una volta sponsorizzati da Bnl. Il torneo tennistico più prestigioso del nostro paese (categoria Atp Masters 1000 e Wta Premier 5), tra i più importanti al mondo sulla terra rossa, entra nel vivo da domenica con i primi match del tabellone principale, dopo una settimana dedicata alle qualificazioni. Ancora una volta la formula degli ...

Tennis - Fognini sale al n°11 del ranking ATP : Top 10 a Roma? : Prima dell'avvento del computer nel 1973, le classifiche erano stilate da giornalisti famosi: a fine anno venivano indicati solo i primi dieci Tennisti e le prime dieci Tenniste del mondo,.

Tennis : Fabio Fognini - ora la top-10 è più difficile. Decisivi Roma e Roland Garros : Fabio Fognini è stato eliminato dal Masters 1000 di Madrid. Il Tennista ligure si è arreso agli ottavi di finale contro l’austriaco Dominic Thiem ed è una sconfitta che ha rallentato la corsa del nativo di Arma di Taggia alla top-10 del ranking mondiale. Da lunedì Fognini sarà il nuovo numero undici del mondo, sua miglior classifica di sempre, ma il distacco dal decimo posto di Marin Cilic potrebbe aumentare ancora al termine di questa ...

Tennis - Jannik Sinner si qualifica agli Internazionali d’Italia se… Tutte le possibilità per giocare a Roma : Jannik Sinner ha perso la finale delle pre-qualificazioni che mettevano in palio un posto per gli Internazionali d’Italia 2019, il Masters 1000 che si disputerà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Il giovane altoatesino ha lottato con Andrea Basso ma è stato battuto in rimonta in tre set e dunque non ha potuto festeggiare l’accesso al tabellone principale del torneo più importante che si gioca nel nostro ...

Tennis : Camila Giorgi non sarà a Roma. L’azzurra si cancella dagli Internazionali d’Italia : Ennesimo forfait di Camila Giorgi: la marchigiana si è infatti cancellata dall’entry list degli Internazionali d’Italia, dove avrebbe fatto la propria comparsa da numero 1 del nostro Paese. L’azzurra, che da tempo è alle prese con un problema ad un polso che l’ha costretta a saltare anche la Fed Cup in Russia e il WTA Premier Mandatory di Madrid, era l’unica nostra giocatrice ammessa direttamente in tabellone al ...

Tennis : Berrettini - 'pronto per Roma' : ROMA, 8 MAG - "Non vedo l'ora di giocare a Roma, per me vuol dire tutto, gli Internazionali sono il torneo per cui ho deciso di giocare a Tennis": così Matteo Berrettini ai microfoni del Tgr Lazio. Il ...

Cecchinato sbatte su Garin - Grilli - . Sinner - under 18 da record - Cocchi - . Il grande Tennis torna a Roma con un torneo da 100 milioni - Pikler - ... : Di grande rilevanza la storica partnership con Bnl, da quest'anno molto focalizzata su ambiente ed economia circolare ». Invariato il montepremi del torneo, 4.872.105 euro per gli uomini e poco meno ...

Trenitalia - "Frecciarossa servizio vincente" per gli Internazionali BNL di Tennis di Roma : Gli Internazionali di tennis di Roma tradizionale appuntamento di avanzata primavera che richiama nella capitale uno straordinario numero appassionati di tutto il mondo. Comodo e conveniente, quindi, ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : i tabelloni delle Prequalificazioni. Ci sono Sinner e Musetti : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il Tennis tricolore: tra poco più di una settimana scatteranno gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. C’è grande attesa, ma il torneo inizia prima per alcuni giocatori del Bel Paese: ci sono infatti le Prequalificazioni, dove in palio ci sono wild card per il main draw (il vincitore) e per le qualificazioni. Andiamo a scoprire i due tabelloni: al via le stelle ...

Tennis - Internazionali Roma già da record. Wild card per Azarenka e V. Williams : Roma - A poco più di una settimana dal primo incontro, gli Internazionali Bnl d'Italia , in programma a Roma dal 12 al 19 maggio, sono già da record. Migliaia i biglietti venduti, mai così tanti da ...