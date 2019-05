Tangenti Milano | Fontana sentito dai pm | “Ho chiarito tutto | sono più che sereno”

Tangenti a Milano - buche a Roma? Gli scandali non colpiscono solo le grandi città : Non è prossimo solo il voto europeo, ma anche una consistente tornata di elezioni amministrative. Ed è in realtà in questa dimensione che si misura soprattutto l’affidabilità della politica, la sua reale propensione a essere al servizio degli elettori e la volontà di soddisfare i diritti fondamentali. Già il numero impressionante di sindaci e amministratori indagati dà una prima dimensione di quanto quella che potremmo chiamare “politica di ...

Tangenti Milano - Altitonante al gip : “I soldi? Per finanziamento regolare della campagna elettorale di Tatarella” : È il primo a rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Fabio Altitonante, il consigliere lombardo di FI arrestato nella maxi inchiesta della Dda milanese. E la sua è una difesa a tutto campo quella dell’ex sottosegretario forzista all’area Expo della Regione Lombardia. Il politico ha dichiarato di non aver ottenuto “soldi né come corruzione né come finanziamento illecito”. Per la difesa di Altitonante, ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana (ex compagna di Salvini) : C’è un primo imprenditore che ha iniziato a collaborare con i pm della Dda di Milano nell’inchiesta su un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che due giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. L’imprenditore di una società partecipata del Varesotto si è presentato in Procura come teste, ma già col suo avvocato al seguito, ha iniziato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini ed è stato, ...

Nell'inchiesta sulle Tangenti a Milano spunta il caso Comi : i pm indagano su consulenze a società a lei vicina : spunta il caso dei contratti di consulenza sospetti per 38 mila euro ottenuti, attraverso l’influente esponente azzurro Gioacchino Caianello, da una società riconducibile a Lara Comi, l’europarlamentare e coordinatrice di Forza Italia a Varese, nell’inchiesta dei pm della Dda di Milano con al centro un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti in Lombardia. Inchiesta che oggi ha visto un primo ...

Tangenti Milano : sentita come teste ex compagna di Salvini. Un imprenditore inizia a collaborare : Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo segreteria del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, è stata sentita come teste dai pm della Dda di Milano nel filone di indagine in cui il Governatore risponde di abuso d’ufficio per un incarico in Regione a Luca Marsico, suo ex socio di studio. Da quanto si è saputo, gli inquirenti hanno cominciato anche gli accertamenti su una consulenza da 8 mila euro data ...

Tangenti Milano - pm indagano su contratti di consulenza ottenuti da società riconducibile a europarlamentare Comi : I pm di Milano stanno indagando su “contratti di consulenza” ottenuti, attraverso Gioacchino Caianiello, ex coordinatore di FI a Varese e ritenuto il “burattinaio” del sistema corruttivo ipotizzato dalla Dda di Milano da “una società riconducibile a Lara Comi”, eurodeputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia di Varese. “contratti di consulenza da parte dell’ente Afol città metropolitana” ...

Tangenti Milano : Fontana ha deciso di rispondere alle domande dei Pm - lunedì prossimo : Il governatore della Lombardia è accusato di abuso d'ufficio per la nomina del suo socio di uno studio legale in un nucleo di esperti del Pirellone. ha violato il principio di imparzialità

Tangenti Milano - i video di Caianiello : il ras di Forza Italia dal barbiere per parlare di politica : Nino Caianiello, indicato come uno dei principali referenti di un sistema corruttivo teso ad influenzare le decisioni della politica e governare le scelte delle aziende pubbliche, era uno dei personaggi più influenti di Forza Italia, in provincia di Varese e non solo. Una fitta rete di amicizie, alimentate anche attraverso la grancassa dell’associazione Agorà – liberi e forti, riferimento della sua corrente politica. Una vetrina in ...

Tangenti Milano - Tatarella : “Io innocente ma mi dimetto”. I primi interrogati non rispondono alle domande del gip : Pietro Tatarella si dice “innocente” ma lascia il suo posto in Consiglio comunale a Milano. “Le contestazioni che mi sono state mosse sono infondate, ma ho deciso di dimettermi”, sono le sue parole, affidate al legale, l’avvocato Luigi Giuliano. L’ex vice coordinatore regionale di Forza Italia (sospeso ieri) e candidato alle Europee arrestato nella maxi inchiesta della Dda milanese con al centro Tangenti, appalti ...

Tangenti Milano : M5s - "Fontana ha responsabilità politiche" : "Fontana ha la responsabilità politica diretta della nomina dei suoi collaboratori. Stiamo valutando quanto sta emergendo e il presidente ha il dovere di fare totale chiarezza. Il primo anno di legislatura regionale è stato disastroso, ora queste vicende giudiziarie gettano altre ombre su tutta l'attività della giunta regionale e riportano la Lombardia nel fango e agli scandali di Formigoni e alle inchieste sulla sanità di Maroni". A dirlo ...

Tangenti Milano - Cantone : “Colpisce giovane età arrestati - è devastante”. E su codice appalti : “Massacrato in culla” : “Le indagini a Milano? Una delle cose che più mi ha colpito è l’età giovanissima dei due politici arrestati. E’ un dato davvero preoccupante, perché significa che alcuni pensano di entrare in politica dando per scontato che si facciano affari. Questa è una cosa devastante dal punto di vista culturale“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ...