(Di lunedì 13 maggio 2019) Si svolge oggi in Svizzera untra il presidente dell’Uefa Aleksandere un gruppo ristretto di alcuni topche appartengono all’Eca: tra questi Barcellona, Real Madrid, Juventus, Inter e Milan. Si tratta di un Board meeting Eca che non era originariamente in programma ma che si è reso necessario dopo il salire delle tensioni per la modifica della Champions League che l’Eca di Andrea Agnelli vorrebbe dopo il 2024. Mentre la competizione principale della Champions League continuerà ad essere l’evento a 32 squadre che è oggi, la Uefa prevede cambiamenti sostanziali nel suo formato per assicurare una fase a gironi più lunga in cui le squadre giocherebbero in quattro gruppi di otto, con le prime quattro squadre qualificate per le fasi a eliminazione diretta. Tale impostazione creerebbe dozzine di matchup trad’élite da vendere alle ...