Superbike | il presidente di Formula Imola risponde a Bautista | “Non si è corso per

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Questa pista è al limite dei livelli di sicurezza in condizioni normali, figuriamoci quando piove. Proprio per questo non si deve correre. Il circuito diè vecchio stile, ma anche pensare alla nostra incolumità lo è”. Con queste parole si era espresso il leader del campionato del mondo diAlvaro, relativamente alla cancellazione di gara-2 del quinto round del campionato ad. A detta, infatti, del centauro spagnolo della Ducati il circuito del Santerno, essendo “old style” e con i muretti vicini ai piloti, non dava garanzia di sicurezza, vista la tanta quantità d’acqua presente sull’asfalto in conseguenza della pioggia. Pertanto è stata presa una decisione per salvaguardare l’incolumità dei centauri anche se non tutti erano d’accordo. Si può fare l’esempio del principale rivale di, ovvero il ...

racingdeibit : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - IIL PASTICCIO DI IMOLA: Il presidente del circuito Umberto Selvatico Estense accusa: 'Non hanno corso per nor… - terribol : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - IIL PASTICCIO DI IMOLA: Il presidente del circuito Umberto Selvatico Estense accusa: 'Non hanno corso per nor… - motomatters : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - IIL PASTICCIO DI IMOLA: Il presidente del circuito Umberto Selvatico Estense accusa: 'Non hanno corso per nor… -