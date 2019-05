Striscione contro Salvini | il sindacato dei vigili del fuoco scrive al prefetto

Forza Nuova - blitz all'Angelus e Striscione contro Papa Francesco - Di Maio : 'Vergognoso' : Durante l'Angelus, alcuni militanti del partito neofascista Forza Nuova hanno organizzato un blitz in via della Conciliazione e hanno anche esposto uno striscione molto duro contro il Papa. Tutto questo arriva appena pochi giorni dopo che sempre Forza Nuova aveva dichiarato di voler impedire al sindaco di Riace di parlare alla Sapienza. Immediati sono arrivati i duri commenti del mondo culturale e politico, che considerano questi attacchi ...

Brembate - Striscione contro Salvini su balcone di una signora : rimosso da Vigili del Fuoco : Il Vicepremier Matteo Salvini in questi giorni si trova nel Bergamasco per la campagna elettorale. Durante la sua presenza a Brembate, sul balcone privato di una signora è stato affisso uno striscione con scritto: "Non sei il benvenuto". Come avvenuto pochi giorni fa a Salerno, anche qui sono intervenute le autorità per farlo rimuovere (stavolta però sono stati i Vigili del Fuoco e non la Polizia). Immediate si sono alzate le proteste del ...

Forza Nuova - Striscione contro Papa Francesco : “Bergoglio come Badoglio”. Altri attacchi a Mimmo Lucano e giudici : Papa Francesco è un traditore. È questo il messaggio lanciato dai militanti di Forza Nuova domenica mattina nel corso di una manifestazione vicino a San Pietro. Il corteo ha esposto uno striscione con su scritto “Bergoglio come Badoglio. Stop immigrazione” durante il Regina Coeli: “Abbiamo paragonato Jorge Bergoglio a Badoglio perché simbolo universale del tradimento più vergognoso – ha poi spiegato Forza Nuova in un post ...

"Non sei il benvenuto". Rimosso dai Vigili del Fuoco lo Striscione contro Salvini a Brembate : Uno striscione con la scritta “Non sei il benvenuto” è stato affisso sulle finestre di una casa privata ed è stato successivamente Rimosso dai Vigili del Fuoco a Brembate (Bergamo), dove è giunto in visita il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Le foto dello striscione, Rimosso grazie a un’autoscala, sono state pubblicate su Twitter dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori che scrive: “Stamattina ...

Bergamo - espongono dal balcone Striscione contro Salvini e i Vigili del fuoco lo rimuovono con la gru : le immagini : “Non sei il benvenuto”. Lo striscione, affisso da un balcone di un palazzo a Brembate Sotto, in provincia di Bergamo, dove questa mattina Matteo Salvini ha partecipato a un incontro elettorale, è stato rimosso dai Vigili del fuoco. “Chi ha dato l’ordine di intervenire? A che titolo?” ha domandato su Twitter il sindaco della Città dei mille, Giorgio Gori, che ha anche pubblicato la foto con lo striscione e ...

Forza Nuova contro il Papa - lo Striscione in via della Conciliazione : Forza Nuova contro il Papa, lo striscione in via della Conciliazione L'ennesima provocazione del gruppo di estrema destra: "Bergoglio come Badoglio", perché "simbolo universale del tradimento più vergognoso". E in una nota aggiunge: "Oggi è toccato a Jorge Bergoglio, domani toccherà a Mimmo ...

Roma - tifosi contro Pallotta. Esposto Striscione dopo il «no» di Conte : Roma - Ieri James Pallotta aveva chiesto l'aiuto dei tifosi per sollecitare il Comune nel dare il via libera alla costruzione dello stadio. Una richiesta però respinta dai supporter giallorossi che ...

Salerno - Striscione contro Salvini : Digos entra in casa della signora e lo fa togliere : A Salerno, non troppo lontano da dove si sarebbe tenuto il comizio del ministro Salvini, era stato appeso uno striscione che criticava la Lega. A detta di alcuni testimoni, però, sarebbe intervenuta la Digos. Due agenti sarebbero entrati in casa della signora sul cui balcone campeggiava il cartello, e l'avrebbero costretta a rimuoverlo. Sempre a Salerno si è anche tenuto il curioso scontro tra il vicepremier e una ragazza che gli ha domandato: ...

Striscione contro Salvini a Salerno - polizia in casa di una signora per rimuoverlo - Sky TG24 - : Secondo quanto riferito dall'Osservatorio repressione, gli agenti sarebbero entrati nell'appartamento di una donna - che aveva consentito a un'associazione di esporre lo Striscione - per chiedere di ...

Striscione contro Salvini a Salerno - "polizia in casa per rimuoverlo" : Striscione contro Salvini a Salerno, "polizia in casa per rimuoverlo" Secondo quanto riferito dall'Osservatorio repressione, gli agenti sarebbero entrati nell'appartamento di una donna - che aveva consentito a un'associazione di esporre lo Striscione - per chiedere di toglierlo Parole chiave: ...

Comizio di Salvini a Salerno - i poliziotti fanno togliere a una signora lo Striscione contro la Lega : Una signora, poco prima che Matteo Salvini iniziasse il Comizio a Salerno, ha esposto dal proprio balcone di casa, su richiesta dell’Arci, uno striscione privo di simboli di partito o elettorali ma con la scritta “questa Lega è una vergogna“. Alcuni uomini della digos, come si vede nel video, hanno citofonato e, una volta entrati nell’abitazione, hanno chiesto alla proprietaria di togliere lo striscione “per evitare ...

Striscione contro Salvini a Salerno - polizia entra in casa di una signora : 'Questa Lega è una vergogna'. Questo lo Striscione appeso ieri dalle finestre di un appartamento di Salerno, a pochi metri dalla piazza dove si sarebbe tenuto il comizio di Matteo Salvini. Solo che a ...

Striscione contro Salvini a Salvini - polizia entra in casa di una signora : 'Questa Lega è una vergogna'. Questo lo Striscione appeso ieri dalle finestre di un appartamento di Salerno, a pochi metri dalla piazza dove si sarebbe tenuto il comizio di Matteo Salvini. Solo che a ...

Striscione ultras Lazio - Liliana Segre : “Ci sono leggi contro l’apologia del fascismo. Basta applicarle” : Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Rai1 Liliana Segre ha commentato le immagini dello Striscione pro Mussolini esposto in Piazzale Loreto a Milano da alcuni tifosi laziali nei giorni scorsi: “Mi sono chiesta ma non ci sono delle leggi contro l’apologia del fascismo? Ci sono, Basta applicarle.” La Senatrice a vita ha aggiunto: “Tengo in mano la costituzione che non mi sono mai stancata di riguardare nella mia ...