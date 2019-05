Stefano De Martino | Made in Sud è una scommessa vinta | ora studio da showman Certa

blogo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Alla fine Carlo Freccero ha avuto ragione: la curaDeha fatto bene ain Sud, che in questa stagione televisiva ha viaggiato su una media dell'8,8 % di share ed è stato prolungato di tre puntate. Sul Corriere della Sera, Chiara Maffioletti ha intervistato il diretto interessato, che ha dichiarato: "Di sicuro per la Rai è stata una. Se è andata in porto lo devo al coraggio di Freccero: in tv si fatica a osare, lui ha creduto in me. C'erano pochi elementi per farlo". Ma, che non ha intenzione di adagiarsi sugli allori ("Orada"), ha deciso di alzare l'asticella: "Vorrei portare in Rai uno show giovane e moderno ma che rimandi ai grandi varietà di un tempo. Sarà che sono un giovane-vecchio, ma trovo che in un'epoca in cui tutto corre bisognerebbe ritrovare quell'eleganza". De, da pochi mesi tornato al fianco di Belen ...

