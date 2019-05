Spal | importanti annunci di Vagnati per panchina e mercato

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Col mister abbiamo parlato, c’e’ un ottimo rapporto e dobbiamo a fine stagione trovarci per vedere quello che e’ il programma futuro. Abbiamo un altro anno di contratto e possiamo anche prolungare per un’altra stagione ancora: penso che saro’ una formalita'”. Sono le dichiarazioni di Davide, direttore sportivo della, dagli studi di Sky Sport in merito al futuro di Semplici, in mattinata sembrava prendere strada la possibilità di un addio. “Sa benissimo qual e’ la nostra realta’, non possiamo fare passi piu’ lunghi della gamba e graviteremo nella zona salvezza, rimanere in serie A e’ l’obiettivo principale. Se poi saremo bravi a fare delle cessioni e prendere giocatori altrettanto bravi, continueremo a migliorarci ma non e’ scontato”. E a proposito di, “vorremmo ...

