Sondaggi elettorali | Farage spaventa Tory e Labour

(Di lunedì 13 maggio 2019)Le prossime elezioni europee potrebbero trasformarsi in un incubo per i Conservatori e i Laburisti del Regno Unito. Secondo uno Opinium pubblicato il 12 maggio su l’Observer, il domenicale del Guardian, il Brexit Party, con il 34% dei consensi, è la prima forza politica del Paese in vista dell’appuntamento elettorale del 23 maggio. Quel che però fa più clamore è che il partito lanciato solo poche settimane fa dall’ex leader Ukip Nigelraccoglie più voti dimessi insieme. Stando all’indagine, i laburisti ottengono il 21% dei consensi mentre i conservatori crollano all’11% dietro ai LibDem dati al 12% e tallonati da dietro dai Verdi sondati all’8%. Gli inglesi puniscono senza appello il governo guidato da Theresa May che in quasi tre anni non è riuscito a ...

