SNK annuncia il Neo Geo Mini a tema Samurai Shodown

gamerbrain

(Di lunedì 13 maggio 2019) SNK Playmorel’arrivo sul mercato giapponese di 3 nuove varianti per il Neo Geodedicate a, in occasione del lancio del nuovo capitolo della serie. Neo Geo: 3 nuove varianti aI giocatori potranno acquistare dal 27 Giugno in Giappone con pre-ordini fissati per il 16 Maggio, 3 nuove varianti per ilcabinato di SNK “Neo Geo”,con design di Haohmaru, Nakoruru e Ukyo Tachibana. Le nuove varianti saranno disponibili nelle colorazioni bianco, rosso e blu trasparente al prezzo di 15.000 yen che al cambio attuale corrispondono a 120 euro circa. La console includerà 2 controller, un cavo HDMI e USB e 40 giochi pre-installati che vi riportiamo di seguito. Aggressors of Dark Kombat Alpha Mission II Art of Fighting Blazing Star Blue’s Journey Burning Fight Cyber-Lip Fatal Fury: King of ...