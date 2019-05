SNIPER ELITE V2 REMASTERED si mostra nel Trailer di lancio

SNIPER ELITE V2 Remastered - recensione : La serie Sniper Elite calca il palcoscenico videoludico ormai dal lontano 2005 e da allora costituisce un'alternativa ben più che apprezzabile a serie più blasonate, come quelle firmate Ubisoft e Tom Clancy. In particolare, la seconda iterazione della serie, Sniper Elite V2 è il primo titolo ad aver introdotto la kill cam, ovvero la moviola con visuale a raggi X sul proiettile che penetra i nemici in caso di colpo mortale. Si tratta di una ...

Il nuovo video di SNIPER ELITE V2 Remastered ci rivela 7 ragioni per effettuare l'upgrade : Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, ha pubblicato un nuovo trailer di Sniper Elite V2 Remastered, che si focalizza sulle '7 ragioni per effettuare l'upgrade' per il remaster del titolo uscito originariamente nel 2012.Oltre al supporto 4K e HDR sulle piattaforme disponibili, Sniper Elite V2 Remastered presenta ambienti, personaggi, armi e veicoli splendidamente aggiornati, effetti di rendering e post-elaborazione modernizzati, ...

SNIPER ELITE V2 REMASTERED : Disponibile il nuovo Trailer “7 motivi per Aggiornare” : Rebellion, sviluppatore e publisher indipendente, ha pubblicato un nuovo Trailer di SNIPER ELITE V2 REMASTERED, che si focalizza sulle ‘7 Ragioni per effettuare l’Upgrade’ per l’attesissima remaster del classico del 2012 dello studio. Oltre al supporto 4K e HDR sulle piattaforme disponibili, SNIPER ELITE V2 REMASTERED presenta ambienti, personaggi, armi e veicoli splendidamente aggiornati, effetti di rendering e ...

SNIPER ELITE V2 remastered sarà disponibile su PC e console a maggio - pubblicato un nuovo trailer : Tramite un comunicato stampa, Koch Media e Rebellion hanno annunciato che Sniper Elite V2 remastered sarà disponibile dal 14 maggio su Nintendo Switch, PC, PS4 ed Xbox One.Parliamo di una versione riveduta e corretta del secondo capitolo della saga, pubblicato sulla scorsa generazione nel 2012. Ricordiamo che in questa remastered saranno aggiunti nuovi personaggi giocabili ed un multiplayer per 16 giocatori, senza dimenticare tutti i DLC ...