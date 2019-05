Snakeybus è un mix tra Snake e Bus Simulator ed è disponibile su Steam

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Se vi piaceed i giochi di guida dove potete trasportare passeggeri in giro per la città, allora questo gioco fa al caso vostro.Come riporta Rock Paper Shotgun, suè presente un gioco,, che vi permette di prendere il controllo di un bus che si allunga proprio come. In questo gioco non dovrete fare altro che accompagnare i passeggeri alla loro fermata, cercando di non fare incidenti schiantandovi nella vostra lunga coda fatta di autobus.Il titolo consente di raggiungere ben 100 segmenti al vostro bus. Una volta raggiunti, sarete in grado di correre al di fuori dei percorsi stradali. Potrete saltare sopra ai vostri segmenti, cadere da un ponte, insomma, con il vostro bus sarete in grado di prodigarvi in fantastici numeri degni di uno stuntman.Leggi altro...

