Sky Cinema Collection | i migliori film con Denzel Washington

Lunedi 13 Maggio sui canali Sky Cinema HD : The Equalizer 2 - Senza perdonoRobert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di...

Domenica 12 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Tempo instabile con probabili schiariteGiacomo ed Ermanno sono amici da una vita: Giacomo e' lo scaltro proprietario di una piccola azienda che gestisce come una cooperativa, Ermanno l'operaio che "e' sempre stato sulle barricate". L'azienda sta per soccombere ai debiti quando la rottura di un tubo fognario rivela la possibilita' che nel terreno circostante ci sia un giacimento petrolifero. Che faranno Giacomo ed Ermanno con la "paccata di ...

Sabato 11 Maggio sui canali Sky Cinema HD : IntrudersGente in ogni parte del mondo dice di essere stata rapita dagli alieni, portata a bordo di astronavi a sottoposta a esami medici. Le autorita' sembrano conoscere ogni dettaglio di queste visite ma non vogliono ammetterlo pubblicamente. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) The Silent ManWashington, 1972. Mark Felt, vicedirettore dell'FBI, viene incaricato di indagare su di un'effrazione avvenuta ai danni dell'ufficio per il comitato ...

Venerdi 10 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Pitch Perfect 3 - Ultima chiamata ragazzeTerzo capitolo della saga al femminile con Anna Kendrick e Rebel Wilson. Nostalgiche della gloria passata, le Barden Bellas intraprendono un tour europeo per sostenere le truppe americane (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) L'insultoBeirut, oggi....

Giovedi 9 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Nella tana dei lupiO'Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del Cinema e delle rapine in banca. Una rapina piu' sanguinosa delle altre, poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta piu' il suo stile di vita, O'Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e ...

Mercoledi 8 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Child 44 - Il bambino n.44Nella Russia sovietica non esiste il crimine e l'ordine e' mantenuto dalla MGB, polizia segreta e paranoica che sospetta tutti e arresta soltanto innocenti. Leo Demidov e' un ufficiale efficiente agli ordini del Maggiore Kuzmin che ha deciso di archiviare come incidente la morte di un ragazzino...

Martedi 7 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Moschettieri del re - La penultima missione 1650 (o suppergiù). Dopo trent'anni di onorata attività al servizio della casa reale i quattro moschettieri hanno abbandonato il moschetto e sono invecchiati: D'Artagnan fa il maialaro e ha il gomito dello spadaccino, più un ginocchio fesso; Athos si diletta con incontri erotici bisex ma ha un braccio arrugginito e un alluce valgo; Aramis fa l'abate in un monastero e non tocca ...

Lunedi 6 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Le ultime 24 oreTravis Conrad e' un agente speciale di Red Mountain, organizzazione paramilitare che conduce operazioni estreme al servizio del governo americano, ma si e' ritirato dopo aver perso moglie e figlio. L'amico Jim Morrow riesce a convincerlo a tornare in azione: deve uccidere Lin, un'agente dell'Interpol....

Domenica 5 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Quanto bastaArturo e' un cuoco stellato caduto in disgrazia a causa del suo temperamento collerico, che gli ha fruttato un arresto per percosse e lesioni aggravate. La pena alternativa che gli e' stata comminata e' quella di insegnare a cucinare ad un gruppetto di ragazzi autistici affidati ai servizi sociali e supervisionati dalla...

Sabato 4 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Solo: A Star Wars StoryTempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian e' ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero e' pilotare una nave spaziale per sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza...

Sky Cinema e Sky Atlantic - la serata finale di Gomorra 4 - La Serie : La lotta per il controllo del territorio si è riaccesa: cosa farà il clan di Forcella guidato da Sangue Blu dopo l’agguato fallito ai danni dei Levante? E soprattutto con chi sceglierà di schierarsi Mickey, sempre più in una posizione complicata? Tutto troverà risposta nell’attesissimo finale della quarta stagione della Serie Sky Gomorra: gli episodi 11 e 12, diretti da Claudio Cupellini, saranno...

Venerdi 3 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Gomorra 4 - Finale di Stagione [disponibile anche in 4K HDR con Sky Q]Mickey Levante ora deve scegliere con chi schierarsi. Genny, che aveva lasciato Secondigliano a Patrizia per pacificare Napoli, comincia a non essere piu' certo della sua scelta.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale...

Io - Leonardo con Luca Argentero al cinema dal 26 settembre e poi sui canali Sky : Io, Leonardo dal 26 settembre al cinema poi su Sky Luca Argentero è Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua morte 500 anni fa, il 2 maggio del 1519, a Amboise in Francia moriva Leonardo da Vinci, il grande genio italiano. Oggi, il 2019, è dedicato alle celebrazioni delle sue opere, della sua vita, del suo genio riconosciuto in tutto il mondo. Il film Io, Leonardo arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, prodotto da Sky con Progetto ...

Giovedi 2 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Take Me Home Tonight1988. Matt si e' laureato al MIT per poi comprendere che quella non era la sua strada e ora lavora come commesso in un video store. Un giorno vede entrare quella che al liceo era l'inarrivabile ragazza dei suoi sogni, Tori Frederking. Matt finge di essere nel negozio come acquirente e...