Siria | Onu | oltre 120 morti | 180mila sfollati dall' offensiva di Assad su Idlib

Siria - Onu : 150 mila in fuga da Idlib : Sono più di 150 mila i civili Siriani in fuga dall'offensiva russa e governativa nel nord-est della Siria: lo riferisce l'Onu in un comunicato in cui denuncia intensi raid aerei su ospedali e altre infrastrutture civili della regione fuori dal controllo di Damasco. "La protezione dei civili resta la preoccupazione maggiore", si afferma nella nota.Il testo afferma che dal 29 aprile al 5 maggio più di 150 mila civili sono fuggiti dalle zone dei ...

Nujeen dalla Siria alla Germania in sedia a rotelle. E ora all’Onu : «Non dimenticateci» : Aveva solo 16 anni quando è scappata dalla guerra in Siria su una sedia a rotelle per raggiungere la Germania. Adesso Nujeen Mustafa di anni ne ha 20, è una studentessa ed è stata la prima disabile a informare formalmente il Consiglio di Sicurezza nazionale dell’Onu raccontando la sua storia e la condizione di centinaia di migliaia di persone come lei: «Le persone con disabilità sono dimenticate in tempo di pace, ma in tempo di guerra sono ...

Il generale Angioni : 'Andare in Siria? Ce lo deve chiedere l'Onu' - di U. De Giovannangeli - : ... e il discorso non riguarda solo la Libia, ma anche altre realtà mediorientali, senza una visione di carattere politico-strategico per il dopo, vuol dire non possedere capacità di previsione politica.

Il generale Angioni : "Andare in Siria? Ce lo deve chiedere l'Onu" : "L'Italia deve dire no ad una proposta pericolosa e strampalata quale è quella avanzata dal senatore Graham (sul Corriere della sera, ndr). Non possiamo né dobbiamo togliere le castagne dal fuoco agli Stati Uniti né rimediare agli errori commessi in Siria". A sostenerlo, in questa intervista esclusiva concessa all'HuffPost, è il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud Europa ...

Siria chiede riunione Onu su Golan : 0.57 La Siria ha chiesto la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulle Alture del Golan. Lo hanno reso noto i diplomatici di Palazzo di Vetro dopo la decisione della Casa Bianca di riconoscere la sovranita' israeliana sulla Alture Siriane del Golan. Il riconoscimento Usa della sovranità di Israele sulle alture del Golan è "appropriato" perché il Paese ha bisogno di difendersi.Lo si legge nella proclamazione sul riconoscimento delle ...