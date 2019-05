Sì ai pellegrinaggi a Medjugorje Ma il Vaticano frena sulle apparizioni

Vaticano - sì a pellegrinaggi a Medjugorje (ma non è certificazione miracolo) : Gabriele Laganà Il Papa dà l’approvazione per organizzare i pellegrinaggi a Medjugorje "avendo cura di evitare che siano interpretati come una autenticazione dei miracoli" "Come annunciato stamani congiuntamente da mons. Henryk Hoser, visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, e dalla Nunziatura apostolica a Sarajevo, il Santo Padre ha disposto che sia possibile organizzare i pellegrinaggi a ...