Serie B | come cambiano gli scenari in caso di sanzione del Palermo | Foggia e Perugia

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ilattende oggi la decisione del Tribunale Federale sulla richiesta di retrocessione del club rosanero, fatta dal Procuratore Giuseppe Pecoraro. Ilè stato mandato a giudizio per presunti illeciti sportivi tra il 2014 e il 2017, nell’era Zamparini, per il quale è stata chiesta la radiazione. La richiesta del Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro è stata pesantissima: retrocessione inC. Nella migliore delle ipotesi, e cioè che non venga presa in esame la retrocessione diretta, ilriceverebbe comunque una pesantissima penalizzazione di 15 punti, che escluderebbe la squadra siciliana (terza nella stagione regolare) dai playoff. A quel punto cambierebbero le carte in tavola. Invenga accolta la richiesta di retrocessione, iltornerebbe in corsa per la salvezza, disputando il playout. I pugliesi attendono a loro volta l’esito del ...

matteosalvinimi : In questa Giornata della memoria, onorare le vittime del #Terrorismo vuol dire assumere e potenziare le Forze dell’… - dchinellato : È per W come queste che i Warriors sono la miglior squadra in circolazione. Chiudere la serie in trasferta, a Houst… - scialpi : Chissà se questo messaggio #idahobit per il #17maggio ( International Day Against Homophobia, Biphobia and Transpho… -