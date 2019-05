Serie A | si chiude la 36^ giornata | le formazioni di Bologna-Parma e Inter-Chievo

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Sila 36^del campionato diA, turno molto importante soprattutto per la corsa salvezza, la vittoria dell’Empoli in trasferta contro la Sampdoria ha rovinato i piani dei club, adesso tante squadre sono a serio rischio. Oggi in scena due partite molto importanti. Alle 19 vero e proprio scontro per la salvezza quello tra, partita che non ha bisogno di presentazioni per rivalità ed obiettivi. Le due squadre non sono certe della salvezza e sperano di conquistare un risultato positivo. Nell’altro match non può permettersi un passo falso l’, la squadra di Luciano Spalletti affronta infatti il già retrocesso(4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Palacio, Soriano, Orsolini; Destro.(3-5-2): Sepe; iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Sprocati, ...

