Serie A | l’ad della Lega | “difficile la contemporaneità alla penultima giornata”

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’amministratore detodiA, Luigi De Siervo, ha parlatorichiesta del Milan dicon l’Atalanta “Ladelle sfide nellagiornata? Stiamo valutando, le regole sono ferree e laha votato per lasolo all’ultima giornata. Un cambio di orari per Milan-Frosinone? Dobbiamo mantenere le finestre che abbiamo venduto, se pensassimo di cambiare liberamente un orario di una partita senza match alle 18 faremmo un danno alle televisioni che trasmettono il nostro calcio“. E’ la precisazione dell’amministratore detodiA, Luigi De Siervo, che a ‘Radio anch’io Sport’ su Rai RadioUno ha commentato la richiesta dicon Juventus-Atalanta (in programma alle 20.30) di Milan-Frosinone partita prevista per le 18 di domenica ...

