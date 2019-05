Serie A | finalmente una partita seria | ma è la finale di Coppa Italia | che ormai è la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Caterve di partite inutili, gare spostate per far posto alle feste, 7-8 squadre ancora in lotta per un obiettivo e tutte le altre già in vacanza, che scendono in campo solo per salvare le apparenze e qualche volta nemmeno per quello., però, in settimana vedremo una: peccato che sia laditra Lazio e Atalanta, ultima àncora di salvezza contro la noia dellaA. Questo, molto triste e un po’ farsesco, è il degno epilogo del campionato più scontato dell’ultimo decennio: del resto non poteva concludersi diversamente, con lo scudetto assegnato virtualmente da febbraio e matematicamente da metà aprile, il secondo posto mai in discussione, due squadre retrocesse da inizio stagione. Restava in palio la qualificazione in Champions (ora i posti sono diventati due, ma solo per demerito dell’Inter) e l’ultima salvezza. Risultato: appena 8 ...

lilacviolet_ : RT @sansagioie: Buongiorno solo a Jodie Comer che finalmente comincia ad avere i riconoscimenti che merita per quella bomba di serie tv che… - TheOnlyOneYello : Ma quindi finalmente Game of Thrones è finito e quindi non ci sarà più nessuno a triturare le gonadi perché ha paur… -