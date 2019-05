Scompare a 97 anni Doris Day | la «fidanzata d’America» dietro al successo di «Que Sera

Scompare davanti ai miei occhi! Daniel - a 30 anni malato di Alzheimer. Il dolore della moglie : Daniel Bradbury è un trentaduenne che già da due anni convive con l’Alzheimer. Il giovane ha raccontato la sua storia ai media inglesi affermando di essere la persona più giovane del Regno Unito ad avere questa malattia. E ha raccontato di essere spaventato perché i suoi figli gemelli di due anni potrebbero averla ereditata.

Addio a Peter Mayhew - Scompare a 74 anni il Chewbacca di Star Wars : È morto a 74 anni Peter Mayhew, ossia il volto e il corpo dietro Chewbacca, uno dei più popolari personaggi della saga di Star Wars. La scomparsa, come ha confermato un tweet sul profilo ufficiale dell’attore, è avvenuta il 30 aprile, ma la notizia è stata diffusa un paio di giorni dopo. “La famiglia di Peter Mayhew - si legge nel tweet - con profondo amore e tristezza, si dispiace di condividere la notizia che Peter è scomparso. Ci ha lasciato ...

Giallo a Piacenza : donna di 47 anni esce per andare al lavoro e Scompare nel nulla : E' un 25 aprile scandito dall'angoscia e dalla preoccupazione per la famiglia di Emanuela Saccardi. La donna, 47 anni, martedì mattina è uscita dalla sua abitazione di San Giorgio Piacentino (piccolo centro tra la pianura Padana ed i Colli Piacentini) ed ha fatto perdere le sue tracce. Subito sono iniziate le ricerche (che hanno portato al ritrovamento della sua auto). Della sparizione di Emanuela si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3, ...

Come Maddie McCann! William Scompare a 3 anni mentre gioca nel giardino della nonna : William Tyrrell, il "Maddie McCann australiano", è scomparso nel 2014 a 3 anni mentre giocava con la sorellina nel giardino della nonna. Le sue ricerche non sono mai state fermate per volontà della famiglia e in questi giorni è stato aperto a Sydney il processo sul caso, in cui saranno esaminati oltre 15mila reperti: "Questa è solo la punta dell'iceberg. Presto la verità". William è scomparso il 12 settembre 2014 mentre stava giocando con ...

Scompare alla festa di piazza : bimba di 6 anni stuprata - uccisa e fatta a pezzi da un adolescente : La piccola è sparita improvvisamente in strada nel primo pomeriggio durante i festeggiamenti. Un adolescente, approfittando della confusione, l'ha rapita, violentata e infine l'ha uccisa, accanendosi sul cadavere che è stato poi ritrovato abbandonato in un campo tra i cespugli.Continua a leggere

Nicoletta - 25 anni - esce con un'amica e Scompare nel nulla : 'Aiutateci a ritrovarla' : Era uscita sabato sera con un'amica, per passare una serata in compagnia degli amici. Ma non ha più fatto ritorno a casa. Non si hanno più notizie di Nicoletta Indelicato , una ragazza di 25 anni di ...