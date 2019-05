Sciopero del sesso per Alyssa Milano | «Fate come me | noi donne dobbiamo avere il

Sciopero del sesso contro la legge sull’aborto in Georgia : L'articolo Sciopero del sesso contro la legge sull’aborto in Georgia proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Usa - star di Hollywood lancia lo Sciopero del sesso contro la legge sull'aborto in Georgia : Divide l'iniziativa dell'attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano. Molte le critiche: "Idea sessista, nega il piacere delle donne". Nel mirino la legge che vieta l'aborto non appena si può individuare il battito del cuore del feto, ossia dopo circa sei settimane.

Alyssa Milano lancia Sciopero del sesso contro legge anti-aborto : “Lo sciopero del sesso” per protestare contro la nuova legge della Georgia che vieta l’aborto non appena si possa individuare il battito del cuore del feto, ossia dopo circa sei settimane. La proposta viene dall’attrice e attivista Me Too Alyssa Milano, che su Twitter ha lanciato l’hashtag #SexStrike.Una proposta che sui social ha incassato adesioni, ma anche critiche: c’è infatti chi sostiene che si ...

Sciopero del sesso negli Usa : dopo la legge che proibisce l’aborto le donne danno il via alle proteste : “I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l’autonomia del corpo“: l’attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l’hastag #SexStrike diventato subito virale, lo Sciopero del sesso per protestare contro la nuova legge ...

Uno Sciopero del sesso contro l'aborto! La proposta di Alyssa Milano : Alyssa Milano ha deciso di prendere posizione contro le leggi sull'aborto appena passate in Georgia. L'attrice, divenuta famosa al grande pubblico per aver interpretato Phoebe nella cult serie Streghe, ha utilizzato il suo profilo Twitter per far conoscere al mondo il suo pensiero, proponendo uno sciopero del sesso mondiale finché le disposizioni legali non verranno modificate. -- Nel tweet pubblicato a riguardo, ha scritto: "I nostri ...

Beppe Grillo vada da Fratel Biagio in Sciopero della fame contro l'espulsione di un migrante : (Testo scritto con Carmelo Miceli ) Negli ultimi anni, Beppe Grillo è più volte tornato sul tema della povertà. “Noi siamo nati il 4 ottobre, noi siamo come i francescani”, disse per esempio nel 2017. E, fedele a questa vocazione per lui connaturata al movimento da lui fondato, si propose l’obiettivo di “sconfiggere la povertà”. Lo stesso Grillo ha annunciato che ...

Migranti - a Palermo decimo giorno di Sciopero della fame per Biagio Conte : Da dieci giorni digiuna per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che rischia di essere espulso. Continua lo sciopero della fame di Biagio Conte, il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo. Da questa mattina, fratel Biagio e Paul hanno messo le catene alle caviglie con l’augurio che “siano spezzate mettendo così fine alle ingiustizie”. Il riferimento è appunto alla vicenda di Paul, 51enne ...

Sciopero scuola del 17 maggio : solo sospeso oppure revocato? : Sul prossimo Sciopero del 17 maggio della scuola si è scritto molto. Su tantissimi portali di informazione dedicati all’argomento istruzione era stata riportata la notizia di una sospensione in attesa dell’esito del tavolo di trattative tra governo e sindacati. Ma stanno davvero così le cose? Veramente la revoca dello Sciopero è legata all’esito dell’incontro suddetto? Ricerca sul sito della Commissione di Garanzia Per ...

Da 7 giorni in Sciopero della fame contro il decreto espulsione. Frate missionario prega per il ghanese Paul : Roberto Chifari Da 7 giorni in sciopero della fame contro il decreto espulsione. Orlando: "Siamo grati a Fratello Biagio. La città di Palermo è unita contro leggi inumane che generano sofferenza e colpiscono i più deboli". Da sette giorni il Frate missionario Biagio Conte è in sciopero della fame contro il provvedimento di espulsione a danno di Paul, un migrante 51enne che vive in Italia da 17 anni e da dieci a Palermo. Paul in ...

Conapo revoca lo Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco del 18 maggio : “Massima soddisfazione per il risultato dell’ incontro. Il fondo che il Ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del Lavoro è una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del Fuoco hanno ...

Scuola - nota Miur 13104 sullo Sciopero del 10 maggio : le indicazioni : La nota ministeriale numero 13104 del 30 aprile ha formalmente comunicato lo sciopero indetto da USB per la giornata di venerdì 10 maggio, fornendo le indicazioni da rispettare secondo la normativa vigente. A tale sciopero non parteciperà la regione Sardegna. Qui di seguito il testo della nota ministeriale. nota Miur N. 13104 del 30 aprile sullo sciopero del 10 maggio La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — ...

Il 21 maggio ci sarà uno Sciopero del trasporto aereo di 24 ore : I sindacati del trasporto aereo hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 21 maggio, a cui parteciperanno le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le motivazioni sono legate alla crisi di Alitalia e alle difficoltà del settore. Oggi