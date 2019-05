Scatta l’allerta rossa in Emilia Romagna

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e Scatta l’allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Meteo - Scatta l’allerta per Pasqua e Pasquetta : forte vento di scirocco - tanta sabbia del Sahara - super caldo - piogge e temporali : Meteo Pasqua e Pasquetta – scatta l’allerta Meteo sull’Italia per i giorni di Pasqua e Pasquetta, Domenica 21 e Lunedì 22 Aprile: le previsioni non sono cambiate rispetto ai giorni scorsi, ma arrivando all’imminenza delle festività Pasquali, possiamo delineare il tempo che farà con maggior dettaglio. Nel giorno di Pasqua, domani, Domenica 21 Aprile, splenderà il sole in tutt’Italia con qualche nube alta e ...

MotoGp – La tempesta sul circuito di Austin fa fuggire i tifosi - Scatta l’allerta : “cercate immediatamente un rifugio” [VIDEO] : Una tempesta si è abbattuta sul circuito di Austin causando disagi al programma di MotoGp, Moto2 e Moto3: i tifosi scappano sotto la pioggia Sul circuito di Austin si sta assistendo ad una vera e propria tempesta. Sulla pista texana, vessata dalla pioggia e dal vento, i tifosi non assisteranno alle terze prove libere del Gp delle Americhe ed a rischio appaiono anche le qualifiche del terzo appuntamento di stagione della MotoGp, di Moto2 e ...

Meteo - Ciclone Baltico arriva sull’Italia e Scatta l’allerta maltempo per la Domenica delle Palme : tornano freddo e neve : Meteo – scatta l’allerta sull’Italia per il Ciclone Baltico in arrivo dall’Europa centrale: porterà forte maltempo, freddo e neve nel nostro Paese proprio nel weekend della Domenica delle Palme. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: possiamo osservare le precipitazioni previste dal preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per oggi pomeriggio e domani, e le sinottiche di ECMWF ...