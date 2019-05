Sassuolo | De Zerbi sul futuro | “Come lo vedo? Qui al Sassuolo…”

Sassuolo - De Zerbi : 'Allegri - zero Champions ma...' : Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dei suoi colleghi italiani, e non solo, ai microfoni di Sky Sport: 'Allegri non ha mai vinto la Champions, ma ha perso due finali, quindi vuol dire che non è un perdente in campo europeo. E' come Klopp, che non ha vinto la Coppa ma arriva sempre in fondo. Come ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Sensi può fare quello che vuole - Locatelli deve restare! Il mio futuro...' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport il giorno dopo aver raggiunto l'aritmetica salvezza sulla panchina neroverde: 'Salvarsi in anticipo è molto importante, almeno possiamo già preparare il futuro. L'Empoli darà filo da torcere a ...

Sassuolo - De Zerbi : “Chiudere in bellezza. Il futuro? Io sto bene qui” : “Oggi abbiamo preso due gol molto strani a inizio gara. Poi abbiamo reagito e abbiamo sempre fatto noi la partita. Comunque, adesso abbiamo raggiunto la salvezza, che è sempre stato il nostro obiettivo, e l’unica cosa che vogliamo fare è chiudere il nostro campionato in bellezza“. Questo il commento rilasciato da Roberto De Zerbi, ai microfoni di RadioRai, dopo il 2-2 casalingo ottenuto in rimonta contro il Frosinone. In ...

Sassuolo - De Zerbi : “Vogliamo chiudere al meglio la stagione” : Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone di domani alle 15. Il tecnico neroverde ha presentato così il match: “Non siamo ancora salvi matematicamente. In più vorremmo arrivare il più in alto possibile in classifica. Siamo attualmente al decimo posto e vorremmo chiudere il campionato nella parte sinistra della graduatoria. Stiamo bene fisicamente e ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Se Berardi non arriva in doppia cifra mi arrabbio» : Sassuolo, MO, - Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Frosinone . Queste le sue parole: " Continuerò da qui alla fine a far giocare la ...

Fiorentina-Sassuolo - De Zerbi sul futuro : “devo essere riconoscente ma…” : “Quando hai giocatori intelligenti prima o poi il miglioramento arriva. Ci siamo trovati a soffrire nell’ultimo mese e proprio per questo il merito va ancor di piu’ ai miei giocatori, non e’ facile riabituarsi al peso dei tre punti”. Sono le dichiarazioni di Roberto De Zerbi dopo il successo in trasferta contro la Fiorentina. “Tutto l’anno siamo stati non belli senza palla: eravamo troppo passivi ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Fiorentina? Vorrano riscattarsi - sarà una gara importante» : Sassuolo, MO, - " sarà una partita importante, non siamo ancora salvi e questo spiega per noi l'importanza della gara". Esordisce così Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , in vista del match di ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Pareggiato per ingenuità e sfortuna» : De Zerbi: "Contro l'Udinese gara importantissima" UDINESE-Sassuolo 1-1: LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A

Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo : friulani super offensivi - attacco a due per De Zerbi : Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo – Si gioca un’importantissima sfida valevole per la 33^ giornata di Serie A tra Udinese e Sassuolo. friulani a secco di gol da due partite, neroverdi reduci da uno 0-0. Entrambe coinvolte nella lotta salvezza. Le Formazioni ufficiali delle due squadre. Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo Udinese (4-3-1-2): Musso; Strygen-Larsen, De Maio, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, ...

Sassuolo Parma formazioni probabili - le scelte di De Zerbi e D’Aversa : Sassuolo Parma formazioni – Tra domani e lunedì 15 aprile, la Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 32^ giornata del campionato. Domenica alle 15 scenderanno in campo Sassuolo e Parma: il derby emiliano sarà trasmesso su Dazn con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento di Roberto Cravero. Le altre sfide trasmesse su Dazn […] L'articolo Sassuolo Parma formazioni probabili, le scelte di De Zerbi e D’Aversa è stato ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Sul rigore dato alla Lazio è stato ribaltato il regolamento' : De Zerbi non ci sta. E attacca l'arbitro Abisso per il rigore concesso alla Lazio e realizzato da Immobile per il momentaneo 1-0. una cosa grave - la replica del tecnico neroverde - perché si è ...

Sassuolo - De Zerbi protesta : 'Quello di oggi non è mai rigore!' : Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Lazio : 'Della partita di oggi apprezzo soprattutto l'orgoglio e il carattere della mia squadra. La fisicità della Lazio e di altre grandi squadre, purtroppo, la paghiamo ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Contento per il risultato - dobbiamo continuare così» : " E' un campionato spaccato in due tronconi equilibrati e nella nostra parte è pazzesco - prosegue il tecnico del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport -. Si lavora su una base di uno o due punti, ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi a caccia del rilancio contro il Chievo : Sassuolo - De Zerbi , che aveva esternato rabbiosamente dopo la sconfitta con la Sampdoria per poi lasciarsi andare ai complimenti ai giocatori dopo la beffa a Bologna , ha riposto la frusta. Ora ci ...