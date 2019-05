romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2019) La notizia di oggi è l’avventurosa discesa agli Inferi del Cardinale ed Elemosiniere di Sua Santità ilin un tombino ainper ridare la corrente agli occupanti abusivi di un immobile ivi collocato. Fin qui nulla di male: la stampa italiana la presenta così, come un atto di giustizia e di pietà cristiana nei confronti di un gruppo di sventurati, molti dei quali gravemente malati, alcuni necessitanti di energia elettrica per il funzionamento di apparati salvavita. La realtà però non è così semplice e così chiara. Conosco personalmente quello stabile che era, fino al 2012/13, la sede di Roma Centro della soppressa INPDAP: sede chiusa in seguito all’accorpamento, voluto nel 2012, fra INPDAP ed INPS e sede presso la quale, quando ero sindacalista, ho assistito ad un convegno sulla previdenza complementare. A Roma, come è noto alle cronache ed a chi ha memoria, ...

Tg3web : In un palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, dove da anni vivono più di 400 persone e decine di bambin… - Linkiesta : Il Cardinale si è calato nel tombino e ha risolto una potenziale emergenza sanitaria per 400 persone, da giorni sen… - romadailynews : Santa Croce in Gerusalemme e l’Elemosiniere del Papa: La notizia di oggi è l’avventurosa… -