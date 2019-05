Sanità Usa tra farmaci alle stelle ed emigranti di ritorno per curarsi

Sanità - Nas chiudono 52 studi medici e cliniche private : usavano farmaci scaduti e non avevano i titoli professionali : Utilizzavano farmaci scaduti e esercitavano senza i titoli professionali necessari, talvolta anche in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Per questo motivo i carabinieri dei Nas hanno chiuso 52 studi medici e cliniche private e denunciato 22 medici e professionisti del settore sanitario nell’ambito dell’indagine annuale del Comando per la Tutela della Salute fatta d’intesa con il Ministro della Salute su un campione nazionale di ...

Sanità : tra i migranti 33% di casi di tubercolosi in UE - con l’HIV la principale causa di morte : Le due maggiori cause di morte tra la popolazione migrante e tra i rifugiati della regione europea, in tutto circa 90 milioni su una popolazione di 920 milioni, sono le infezioni da micobatterio della tubercolosi e l’Hiv. E nei Paesi dell’Unione europea, il 33% di casi notificati di tubercolosi è tra pazienti migranti o rifugiati. Lo rileva il Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti nella Regione europea ...

Meningite - Napoli : chiusa la sorveglianza sanitaria dopo il caso del bimbo di 6 anni : Si è chiusa ieri la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli ministeriali a seguito del caso di Meningite che 10 giorni fa aveva colpito un bambino di 6 anni a Quarto, in provincia di Napoli. Il piccolo, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli, sta bene ed è prossimo alla dimissione. Dal punto di vista epidemiologico, inoltre, si è tecnicamente chiusa la sorveglianza sanitaria che prevede una maggiore attenzione ...

Scandalo Sanità - esclusa l'unica candidata "brava e laureata" pur di assumere la raccomandata della Governatrice dell'Umbria : Una assegnazione politica fatta a tavolino dei vincitori, un concorso pubblico per quattro assistenti amministrativi a tempo indeterminato vinto da quattro raccomandati, tra cui la candidata spinta dalla Governatrice. Con il più classico dei finali: l'unica considerata "brava" dalla presidente della Commissione esaminatrice Rosa Maria Franconi esclusa perché non raccomandata a livello politico. È il quadro che emerge dagli ...

Sanità pubblica : corso per dirigenti sindacali a Ragusa : Al corso di formazione per i dirigenti sindacali promosso a Ragusa dalla Cisl Fp sul nuovo Ccnl della Sanità pubblica il manager Asp 7 Angelo Aliquò.

Usa - Trump riapre il fronte della Sanità : la guerra alla riforma di Obama radicalizza il messaggio in vista delle Presidenziali : Negli Stati Uniti si riapre la guerra sull’Obamacare. Il Dipartimento della Giustizia ha deciso di sostenere legalmente la sentenza di un giudice federale che a dicembre ha invalidato l’intero Affordable Care Act, la legge sanitaria voluta da Barack Obama. I repubblicani assistono preoccupati alla mossa dell’amministrazione, che rischia di dispiacere a larghi settori di elettorato. I democratici vedono invece nelle polemiche un modo per superare ...

Sanità : italiani poco digitali - il 30% non si sente in grado di usare le tecnologie : Cittadini italiani ancora poco ‘digitali‘ in Sanità. Tre su 10 non si sentono in grado di utilizzare questi strumenti, soprattutto fra i più anziani. Un problema che emerge anche nei rapporti con il medico. Lo indicano dati dell’Osservatorio innovazione digitale in Sanità del Politecnico di Milano, presentati oggi al convegno ‘Gestione del paziente cronico nell’era della digitalizzazione’ che si è svolto a ...

Ragusa Sanità : riapre il consultorio di Acate e Scoglitti : L'Azienda Provinciale Sanitaria di Ragusa annuncia la riapertura del consultorio familiare di Acate e di Scoglitti, a partire dalla prossima settimana