Salvini | elemosiniere attacca luce a 300 abusivi | italiani che pagano sono fessi?

Chi è Krajewski - l'elemosiniere del Papa che ha fatto arrabbiare Salvini : Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico, è stato creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 28 giugno 2018. Nato a Lodz, in Polonia, il 25 novembre 1963, è entrato nel seminario diocesano della stessa città nel 1982, dopo gli studi liceali. L'11 giugno 1988, dopo aver ottenuto la Laurea in Teologia presso l'Università Cattolica di Lublino, è stato ordinato sacerdote. Per due anni ha svolto lavoro pastorale ...

L’Elemosiniere del Papa riattacca la luce al palazzo occupato a Roma. Salvini : “Ora paghi le bollette arretrate” : Con un gesto a dir poco insolito L’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha fisicamente riattaccato la corrente allo Spin Time Labs, l’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme 55, a due passi da San Giovanni, abitato da 420 persone tra cui 98 bambini, a cui martedì scorso era stata staccata la luce....