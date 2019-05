Salute | torna Tennis & Friends | check up gratuiti agli Internazionali Bnl Roma

L'Altra Mente Festival 2019 - torna l'evento culturale dedicato alla Salute mentale. Tema della terza edizione : EROI : Tra dialoghi, spettacoli teatrali e musicali, laboratori, presentazioni di libri, incontri con le scuole, attività artistiche e cinema, il Festival intende raccontare anche quest'anno le potenzialità ...

Repubblica Salute torna il martedì : Con i reportage dei nostri inviati dai congressi più importanti di medicina vi racconteremo attraverso i nostri occhi e la nostra esperienza le ricerche, le sperimentazioni in giro per il mondo, i ...

Tornare con un ex fidanzato può far male alla Salute : lo dice la scienza : Se stai pensando di Tornare per la ennesima volta con il tuo ex ragazzo o la tua ex ragazza, dovresti prima leggere questo nuovo studio scientifico. L'Università del Missouri ha pubblicato una ricerca ...

Domenica In - Giampiero Galeazzi torna dall'amica Venier : le sue condizioni di Salute : Giampiero Galeazzi è tornato a Domenica In dall'amica Mara Venier. Il popolare giornalista a circa tre mesi di distanza dall'ultima apparizione in tv è tornato ad essere ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. A gennaio scorso aveva commosso e preoccupato il pubblico per le sue condizion

Salute : vittima della sindrome di Stendhal torna agli Uffizi dopo il malore : vittima della sindrome di Stendhal, torna agli Uffizi per completare la visita incompiuta dopo che 4 mesi fa si era accasciato al suolo mentre ammirava un capolavoro del Rinascimento. Nella mattina del 15 dicembre Carlo Olmastroni, pensionato 68enne residente a Bagno a Ripoli, in visita alla Galleria di Firenze ebbe un malore davanti alla Venere di Botticelli, cadendo a terra in mezzo alla folla dei visitatori in sala. Colpito da un arresto ...

Salute - Roma : torna la ‘longevità run’ - la corsa per restare in forma : Con il sostegno di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Università Cattolica del Sacro Cuore, torna la ‘Longevity run’: l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo che si terrà a Roma venerdì 10 maggio. Appuntamento allo stadio ‘Nando Martellini’ delle Terme di Caracalla, per una giornata dedicata a prevenzione, Salute e sport, elementi indispensabili per chi voglia ...

'Un piatto di Salute - atto terzo' - torna l'inchiesta di Sky TG24 sui pericoli che si nascondono nella nostra alimentazione : Qualità e sicurezza degli alimenti sono fondamentali nelle scelte di consumo degli italiani. Ma siamo certi di prendere sempre la decisione giusta? Abbiamo tutti gli strumenti per fare scelte ...

Un piatto di Salute – Atto terzo - Sky TG24 torna ad indagare i pericoli alimentari : Qualità e sicurezza degli alimenti sono fondamentali nelle scelte di consumo degli italiani. Ma siamo certi di prendere sempre la decisione giusta? Abbiamo tutti gli strumenti per fare scelte consapevoli o cadiamo nelle trappole di pregiudizi e falsi miti? Per fare chiarezza torna l’appuntamento con l’inchiesta di Sky TG24 “Un piAtto di salute – Atto terzo”, con Sarah Varetto,in onda lunedì 8 ...

Aston Villa in Salute : è l’anno buono per tornare in Premier? : Come spesso accade, la Championship è un campionato dove non mancano le nobili decadute. In questa stagione è particolarmente interessante la lotta play off, che coinvolge tutte squadre dal passato glorioso. Tra queste ce n’è una che al momento sembra essere quella più in salute, essendo reduce da quattro vittorie consecutive. Si tratta dell’Aston Villa, che pare aver assorbito bene la delusione della sconfitta in finale play off della scorsa ...