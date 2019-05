Royal Baby | il mistero della nascita continua | dov' è il certificato?

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Francesca Rossi IlArchie Harrison Mountabatten-Windsor è nato una settimana fa, ma i genitori non vogliono rendere noto, almeno per ora, ildiIldelArchie Harrison: i tabloid britannici insistono sul fatto che il primogenito di Harry e Meghan sarebbe nato in ospedale e non in casa come era stato programmato. Alcuni tra questi giornali insinuano, neanche troppo velatamente, che l’opzionein ospedale non sarebbe mai stata scartata, anzi, sarebbe stata perfino l’unica presa in considerazione. Chi difende i duchi di Sussex sostiene che, forse, un imprevisto dell’ultimo minuto potrebbe aver reso impraticabile l’idea di far partorire Meghan a Frogmore Cottage. Ile si infittisce: a quanto pare Harry e sua moglie non hanno voluto rendere pubblico ildidel ...

SkyTG24 : Dopo la grande attesa ecco le prime immagini del #RoyalBaby. Oggi il piccolo incontrerà per la prima volta anche la… - vogue_italia : Altre foto di Baby Sussex al suo debutto al castello di Windsor, in braccio a Harry e Meghan ??… - Agenzia_Ansa : In arrivo il royal baby, #Meghan in travaglio. La notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale di… -