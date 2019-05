ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’Italia ha una nuova legge: l’approvazione definitiva del cosiddettoter è passata sotto silenzio, ma è avvenuta oggi alla Camera. Laè semplice, ma ha un effetto significativo. Resta il sistema misto proporzionale-maggioritario con cui il Paese è andato alle urne alle Politiche del 4 marzo 2018, ma si modificano i seggi da attribuire nei collegi uninominali: non saranno più stabiliti con un numero fisso ma in rapporto al numero dei. Resta la proporzione tra i seggi assegnati con il maggioritario e quelli distribuiti con il proporzionale. Laè stata proposta dalla maggioranza-M5s per applicare il sistema attuale vigente alla legge costituzionale che taglia il numero dei(400 deputati e 200 senatori). Bisogna ricordare che lanel 2017 contribuì all’elaborazione e all’approvazione ...

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Rosatellum ter, la riforma elettorale M5s-Lega per il taglio dei parlamentari è già legge. Opposizioni: “Così collegi… - fattoquotidiano : Rosatellum ter, la riforma elettorale M5s-Lega per il taglio dei parlamentari è già legge. Opposizioni: “Così colle… - McLarenBlogF1 : #Ok della Camera al Rosatellum Ter con 269 sì, è legge -