Ronaldo al Financial Times | Berlusconi | il peso e la vasectomia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il brasiliano, fenomeno del calcio che fece sognare il mondo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, torna sotto i riflettori grazie a una lunga intervista rilasciata al. L’ex campione oggi fa l’imprenditore ed ha comprato il 51% del Valladolid, club di ultima fascia della Liga spagnola.Rispetto al suo ruolo di investitore nel mondo del calcio, afferma di essere discreto e di non entrare mai nello spogliatoio, come invece faceva uno dei suoi ex presidenti: Silvioconobbe il Cav quando militava nel Milan e oggi confessa:“Diceva: ‘Perché non segnate mai da calcio d’angolo? È così facile. State tutti fuori dall’area, e quando arriva il cross entrate’. Quando parlava Silvio, tutti dicevamo ‘ok, faremo così’. Ma poi facevamo a modo nostro”poi parla ...

