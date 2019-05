Roma | Salvini | ‘Krajewski paghi anche bollette degli italiani’ Il cardinale replica

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Sostenere l’irregolarità non è mai un buon segnale”. Matteotorna a criticare ilKonrad Krajewski, l’elemosiniere di Papa Francesco che ha pagato lee riportato l’elettricità in uno stabile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, a. “Visto che ci sono tanti italiani edimmigrati regolari che,se con difficoltà, lele pagano. Ognuno fa quello che vuole, io da ministro dell’Interno garantisco le regole“, ha detto il vicepremier e leader della Lega, criticato da tempo per il suo atteggiamento indulgente sulla questione del palazzo occupato da Casapound in via Napoleone III, nella Capitale, in cui vivono alcuni dei dirigenti del movimento dei estrema destra con le loro famiglie. “Abbiamo vistooggi che qualcuno è andato in un palazzo occupato aa riattaccare la corrente elettrica perché ...

ricpuglisi : A questo punto credo che Papa Francesco inviterà in udienza Salvini nel duemilaventimai - Linkiesta : Trovare i miliardi necessari vuol dire tagliare spese, aumentare tasse o crescita del debito pubblico. Ma nelle boz… - pierofassino : Salvini chiede un voto perche Roma conti di più in Europa. Il suo governo in un anno ha azzerato ogni collaborazion… -