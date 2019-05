Roma | palazzo occupato | Se l' elemosiniere del Papa viene denunciato | tutti noi

A Roma Elemosiniere del Papa ripristina luce a palazzo occupato : Roma, Papa: E' tornata la luce a Spin Time, nel palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme 55, a Roma.

Roma - elemosiniere riallaccia la corrente in palazzo occupato - Salvini : 'Paghi bollette' : Sta suscitando clamore e anche polemiche quanto fatto nelle scorse ore dall'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski. Il religioso, ha deciso da riallacciare manualmente la corrente allo Spin Time Labs, palazzina occupata in via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini - impegnato nel suo tour elettorale - ha subito commentato: "Ora paghi gli arretrati". Gesto disperato Da lunedì 6 maggio, ...

ll cardinale riattacca la luce in un palazzo occupato a Roma. Salvini : spero che paghi anche le bollette : "E Dio disse luce e luce fu". E' quanto ha twittato Spin Time Labs, che rappresenta il palazzo occupato con circa 450 persone che ci vivono a Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme. La notte scorsa, infatti, è tornata la luce nello stabile, al buio e senza acqua calda dal 6 maggio a causa di un debito di 300mila euro per le bollette. A risolvere la situazione è stato il Vaticano, nella persona dell'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewsky, ...

L’Elemosiniere del Papa riattacca la luce al palazzo occupato a Roma. Salvini : “Ora paghi le bollette arretrate” : Con un gesto a dir poco insolito L’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha fisicamente riattaccato la corrente allo Spin Time Labs, l’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme 55, a due passi da San Giovanni, abitato da 420 persone tra cui 98 bambini, a cui martedì scorso era stata staccata la luce....

Roma - “elemosiniere del Papa riallaccia corrente a palazzo occupato”. Il portavoce dello stabile : “Esagerazione giornalistica” : Dopo cinque giorni al buio, è tornata la luce nel palazzo al numero 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Nell’edificio occupato vivono “450 persone di tutte le nazionalità, tra i quali 98 minori, alcuni in gravi condizioni di salute”, riferisce Andrea Alzetta, portavoce di Spin Time Labs, l’associazione legata al condominio. La corrente elettrica era stata staccata dall’azienda Hera per morosità. A ...

Elemosiniere Papa riattiva corrente a palazzo occupato/ Roma - 'Non ero ubriaco ma…' : Elemosiniere di Papa Francesco, il Cardinale Konrad Krajewski, ieri sera ha riattivato la corrente elettrica a palazzo occupato a Roma.

Open House Roma 2019 : Palazzo dell’Aeronautica apre le porte al pubblico : Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Palazzo dell’Aeronautica apre le porte al pubblico in occasione dell’evento Open House Roma 2019. La sede istituzionale dell’Aeronautica Militare sarà uno dei circa 200 luoghi aperti di Roma che si potranno visitare gratuitamente sabato 11 e domenica 12 maggio a partire dalle ore 10.00 con ultimo ingresso alle 18.00, con accesso ogni 30 minuti da viale ...

Il Palazzo delle spie nel cuore di Roma : Massiccio, enorme, un quadrilatero di cento metri di lato, sessantamila metri quadri di superficie, mille finestre, incuneato nel centro della città di Roma a breve distanza da Palazzo Chigi. La nuova Langley italiana, il Palazzo delle spie, o più burocraticamente, il Ministero delle spie, la “Casa comune dei servizi segreti italiani” non è solo un indirizzo (piazza Dante 25) ma vuole essere un simbolo.Un ...

A Palazzo Milzetti le raccolte Piancastelli - patrimonio unico l'arte e la storia della Romagna : Ha realizzato varie pubblicazioni fra cui Il paesaggio nella letteratura romagnola fra '800 e '900 , Cesena, Il Ponte Vecchio, 2001,; Cultura e scienza in Romagna nel '500. Dalle collezioni forlivesi ...

Roma - Palazzo Chigi blindato : barriere anti-Tir in arrivo : Palazzo Chigi si blinda contro possibili attacchi terroristici. Un'esigenza emersa già il 23 giugno 2017, un anno dopo la strage di Nizza e un mese prima dell'attacco di Barcellona, quando il Comitato ...

Unicredit : cede Palazzo Mancini a Roma : ANSA, - Roma, 3 MAG - Kryalos Sgr ha perfezionato l'acquisizione di Palazzo Mancini a Roma, da Unicredit, attraverso il Fondo di Investimento Alternativo, FIA, immobiliare di tipo chiuso denominato "...

Incendio in appartamento a Roma : evacuato palazzo : Un Incendio è divampato ieri sera a Roma, in un appartamento al 6° piano di un palazzo di Largo Luigi Antonelli, vicino via Cristoforo Colombo: sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un’autoscala. I pompieri hanno spento il rogo, che ha interessato solo una stanza, impedendo alle fiamme di propagarsi. L’appartamento è al momento inagibile. A causa del fumo il palazzo è stato evacuato fino al termine delle operazioni. Non si ...

Romanzo "leonardesco" a Palazzo Valli Bruni : Col suo vero nome ha firmato L'inferno chiamato Afghanistan, 2012,, cronaca di un viaggio ai limiti dell'umanità e il Cantico del Pesce Persico, 2014,. «Il Manoscritto di Amboise - dichiara nelle ...

Roma - bambino precipita dal quinto piano di un palazzo. E' grave : Un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo ed è gravissimo. La tragedia in via Giulio Galli, zona Giustiniana, a Roma. Il piccolo è cosciente, ma in gravi condizioni: nella ...