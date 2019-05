Roma | il nuovo asfalto inghiotte l’albero Virginia Raggi controlla il cantiere | “Tornerò

Il nuovo thriller dell’autore di “Suburra” in una Roma divisa tra mafia latina e sadismo : Giancarlo De Cataldo ci trascina in una storia a tinte fosche in una Roma trasformata in metropoli sudamericana, priva di spazi aperti e schiava del potere. Tre poliziotti indagano tra bande criminali latine e comunità sadomaso alla ricerca di un sadico torturatore. Passato e presente si mescolano tra di loro, svelando la doppia faccia di chi sembrava un amico e rivelando verità scomode.Continua a leggere

Roma - il ds Massara : “Nuovo tecnico? Non saprei - ma sarà una grande squadra” : Frederic Massara, direttore sportivo della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, nel pre-gara di Roma-Juventus: “Il nuovo allenatore della Roma? Mi atterrei alle parole di Ranieri, che valorizzano la sua professionalità e il suo amore per questa società: dobbiamo pensare solo a finire al meglio questo campionato. In questo momento si accostano molti tecnici alla nostra squadra. Non so si chi sarà il ...

Jannik Sinner scala la classifica Atp : il nuovo ranking dell’altoatesino dopo la vittoria a Roma. Quante posizioni guadagnate! : Jannik Sinner non ha paura di nessuno e quest’oggi lo ha dimostrato. A 17 anni e per la prima volta nel Centrale del Foro Italico degli Internazionali d’Italia 2019, l’enfant prodige del tennis nostrano, realizza l’impresa e supera al primo turno lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5, recuperando da 5-2 nell’ultimo parziale. L’allievo di Riccardo Piatti e di Max Sartori, ...

Petrachi dà l'addio ai Granata - sarà il nuovo direttore sportivo della Roma : Dopo dieci anni Gianluca Petrachi lascia il Toro e dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Telenovela ai titoli di coda, ormai, la cui chiusura sarà sancita ufficialmente nei ...

Nelle librerie e al Salone del Libro di Torino il nuovo Romanzo di Stefano Carnicelli “Parole invisibili” : E’ uscito da un paio di settimane il volume “Parole invisibili” di Stefano Carnicelli, pubblicato da Tralerighe Libri. E’ il

Nelle librerie e al Salone del Libro di Torinoil nuovo Romanzo di Stefano Carnicelli “Parole invisibili” : E’ uscito da un paio di settimane il volume “Parole invisibili” di Stefano Carnicelli, pubblicato da Tralerighe Libri. E’ il

Nuovo Stadio della Roma - De Vito ai pm : «Sono incorruttibile» : De Vito è stato arrestato con il suo braccio destro, l'avvocato Camillo Mezzacapo, ritenuto quest'ultimo il presunto anello di congiunzione col mondo imprenditoriale. I due avrebbero cavalcato un ...

Roma : la metro di piazza di Spagna a meno di 24 ore dalla riapertura si rompe di nuovo : Il sollievo per la riapertura della stazione della metro della piazza di Spagna è durato meno di 24 ore. Dopo quasi un mese e mezzo di chiusura a scopo precauzionale, dopo gli incidenti alle fermate di Barberini e Repubblica, mercoledì 8 maggio è stata riaperta la centralissima fermata del trasporto sotterraneo. Un fuoco di paglia: giovedì mattina, due delle quattro scale mobili si sono fermate. L’accesso agli ...

Chi è Gerarda Pantalone - il nuovo prefetto di Roma : Roma. Il sindaco Virginia Raggi va a Casal Bruciato a difendere una famiglia rom “legittima assegnataria di un alloggio” (non senza irritazione da parte dei vertici a Cinque stelle, già provati dalla tensione con la Lega sul caso Siri), e il gesto arriva simbolicamente nel giorno in cui, sul tema im

Roma - nuovo blitz contro i Casamonica : 22 arresti : nuovo duro colpo dei carabinieri ai Casamonica. E' di 22 arresti, tra cui appartenenti alla famiglia, il bilancio di una nuova operazione in corso. Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da oltre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Roma - nuovo affondo di Pallotta 'Forse per il Comune lo stadio non è importante...' : Roma - Dopo l'attacco alle radio Romane, colpevoli a suo dire di gettare fango sulla Roma, il presidente James Pallotta è tornato a parlare del nuovo stadio. Il patron statunitense, attraverso il ...

Accantonamenti - nuovo round a Roma con Solinas e Fasolino : ... per continuare la trattativa per la definizione dell'intesa sul contributo alla finanza pubblica della Regione Sardegna, alla presenza anche del vice ministro dell'economia Massimo Garavaglia. «Da ...

Roma : nuovo piano di piantumazione alberi previsto in ogni municipio : Roma – Da Villa Paganini a viale dei Quattro Venti, da via Andersen a via Appia Nuova, da viale Marx a piazza Bainsizza, parte la nuova operazione di piantumazione arborea che riguardera’, in questa prima fase, una via o un’area verde per ogni municipio di Roma. L’attivita’ e’ iniziata da via Andersen, nel XIV municipio, dove contemporaneamente sono iniziate anche le operazioni di sfalcio. Il 6 maggio e’ ...