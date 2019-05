Roma | anziana morta dopo rapina in casa | 5 arresti Colpita alle spalle mentre

Roma - anziana morta dopo rapina in casa : 5 arresti : Si tratta di cinque rom, uno si è costituito. due sono stati bloccati nella capitale. Gli altri due a Torino e Ventimiglia. L'89enne fu aggredita nella notte tra domenica e lunedì, è spirata il giorno dopo a causa dei numerosi traumi

Roma - anziana morta dopo rapina : cinque fermati : Sono cinque i fermati per la rapina avvenuta l’altra domenica a casa di un’anziana di 89 anni in zona Montesacro a Roma, morta il giorno dopo in ospedale. A eseguire i fermi carabinieri e polizia. Secondo quanto si è appreso, tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l’ultimo a Torino.Si tratterebbe di cittadini bosniaci appartenenti ai campi nomadi Romani di Villa Gordiani e via Salviati. Lo si apprende da ...

Cinque persone sono state arrestate per l'omicidio di un'anziana a Roma : Cinque persone accusate della rapina e dell'omicidio di Anna Tomasini, donna napoletana di 89 anni, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Casilina. La donna era stata aggredita nella notte tra domenica e lunedì scorsi nella sua casa in zona Montesacro, a Roma. L'89enne era morta il giorno dopo in ospedale a causa dei traumi riportati. Dopo la rapina i malviventi erano scappati in macchina facendo perdere le ...

Roma - anziana massacrata durante una rapina in casa a Montesacro : muore in ospedale : Da ladri si sono trasformati in spietati assassini. Due banditi sono entrati in casa di un?anziana per rubare. Ma quando sono stati scoperti non hanno esitato a sbatterla più volte...

Roma - picchiata dai ladri durante un tentativo di furto in casa : anziana muore in ospedale : Un furto in casa si è trasformato, domenica scorsa, in un'aggressione mortale ai danni della proprietaria, Anna Tomasino, un’anziana di 89 anni. È accaduto a Roma in via Pizzo Bernina a Montesacro, zona residenziale alle spalle di piazza Sempione. I due ladri non si sono fatti problemi ad entrare in azione all’ora di cena quando il condominio preso di mira era animato dalle tante persone ancora sveglie. Sono entrati in un appartamento al secondo ...

E' morta l'anziana aggredita per rapina a Roma : Una donna di 89 anni, aggredita domenica sera da due ladri che stavano cercando di rapinarla, è morta il giorno dopo in ospedale a causa dei traumi riportati. Dopo aver avvicinato la donna e averla rapinata, i due malfattori, sono scappati in macchina facendo perdere le loro tracce. E' accaduto in zona Montesacro, a Roma. In corso indagini dei poliziotti della Squadra Mobile che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza ...

Roma - aggredita dai ladri in casa : anziana muore in ospedale : morta il giorno dopo in ospedale un'anziana, 89 anni, spinta a terra in casa sua da due ladri nel corso di una rapina. È accaduto domenica sera a Roma , quartiere Montesacro. L'allarme è scattato ...

Roma - anziana picchiata durante una rapina in casa a Montesacro : muore in ospedale : L'hanno spinta a terra durante una rapina in casa. L'anziana di 89 anni, aggredita da due ladri, è morta il giorno dopo in ospedale. È accaduto domenica sera a Roma, a...

Badante trovato morto in casa a Roma in un lago di sangue : a scoprirlo il figlio dell'anziana paziente : Colto da un infarto, avrebbe battuto violentemente la testa a terra morendo all'alba in un lago di sangue. L'uomo trovato senza vittima nell'appartamento al 37 di via Cloro, questa mattina, non era il Badante che assisteva l'anziano inquilino.È quanto stanno ricostruendo i poliziotti del commissariato Colombo chiamati dal 118 e impegnati nelle indagini. La vittima è lo straniero che lavorava nell'appartamento come Badante, colpito ...

Roma - esplosione in appartamento/ Decina di sfollati - grave un'anziana di 86 anni : A Roma una violenta esplosione in un appartamento del quartiere Boccea: decine gli sfollati, mentre una donna di 86 anni è rimasta ferita

Roma - esplosione in un appartamento : decine di sfollati - grave un'anziana : Terrore nella notte nel quartiere Aurelio per il forte boato, diversi i residenti che si sono riversati in strada e non sono tornati nelle loro case. Lo scoppio ha distrutto un'abitazione al secondo piano di una palazzina

Roma - anziana trovata morta in casa con lo scotch sulla bocca : si seguono tutte le piste : Sembrava un caso di routine, un suicidio come tanti, o almeno così era stato inizialmente segnalato. Eppure un particolare, un tassello che non quadra nella ricostruzione dei fatti, sta spingendo gli inquirenti ad approfondire le indagini. La vicenda è accaduta martedì pomeriggio, poco prima delle 14, a Roma, nel rione Montesacro: la nipote non riusciva da ore a mettersi in contatto con una pensionata di 71 anni (R.R.B. le sue iniziali). ...

Roma : anziana di 84 anni abusata sessualmente nella casa di riposo : Orrore e sgomento per quanto accaduto in una casa di riposo per anziani a Roma, dove un'ospite ricoverata avrebbe subito ripetute violenze sessuali da parte di un lavoratore della struttura, un uomo di origini cilene di 61 anni. La donna, nonostante abbia più di 80 anni e sia affetta da demenza senile, è riuscita a raccontare cosa le fosse accaduto e le forze dell'ordine hanno potuto verificare la veridicità di quanto riferito dall'anziana ...