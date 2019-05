Rissa Florenzi-Cristiano Ronaldo | il romanista svela | “è Pallone d’Oro e pensa di poter

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Alessandrocommenta l’accenno discoppiata fra lui edurante Roma-Juventus: il giocatore giallorosso spende parole poco lusinghiere per il fenomeno portoghese Momenti di tensione durante la sfida fra Roma e Juventus che ieri notte ha chiuso la domenica della 36ª Giornata di Serie A. Scintille in campo tra Alessandro, con il portoghese che ha apostrofatocome “troppo piccolo per parlare“. L’accenno diè stato poi placato da arbitro e compagni di entrambi. Intervistato ai microfoni di Roma Tv, Alessandroha dato il suo punto di vista in merito all’accaduto: “lasciamo stare quello che succede in campo. Avevamo buttato la palla fuori noi, lui invece l’ha giocata. Ovviamente è ildi avere tutto il diritto di fare quello che ha ...

runvaway : ma la rissa tra Florenzi e Ronaldo ahhahaha - DryIce23 : Sto veramente assistendo ad una rissa tra Cristiano Ronaldo e Florenzi? Che bella la Serie A - CASEMIVTO : rissa ronaldo florenzi wooooo -