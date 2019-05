Retrocessione Palermo | le motivazioni della sentenza | “attività volta ad eludere i

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019), in attesa di probabili ricorsi il Tribunale federale ha diffuso leIlha messo in atto “una sistematica attivitàadi principi di sana gestione finanziaria ea rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salutesocietà deferita“. E’ quanto si legge nelledel Tribunale federale nazionaleFigc in merito allacon cui ha inflitto allain serie C per irregolarità gestionali. Secondo i giudici federali il “quadro descritto emerge in tutta la sua gravità“. “A fronte di tali circostanze -si legge ancora-, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazionesocietà, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018 e aventi il loro apice relativamente al ...

MatteoPedrosi : Sentenza TFN: #Palermo retrocesso all'ultimo posto in classifica per illecito amministrativo. 10 giorni di tempo pe… - capuanogio : La Procura della #Figc ha chiesto per il #Palermo la retrocessione all'ultimo posto dell'attuale #SerieB - TuttoBolognaWeb : Palermo, il Tribunale Federale si è espresso: retrocessione in C - -