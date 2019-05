Renzi attacca | “Ecco come Salvini ha usato i 49 milioni di euro”

lineapress

(Di lunedì 13 maggio 2019) Matteotorna di nuovo alla carica. In una intervista rilasciata a Repubblica, torna a picchiare duro Matteo, parlando anche del modo in cui, a suo avviso, sarebbero stati usati i “famosi” 49di euro. “Da decenni chi sta al Viminale tranquillizza gli italiani, oggi il ministro dell’interno spende soldi della Lega su Facebook per pubblicizzare su target di minorenni video che sono finalizzati a inquietare gli italiani. Il pericolo per la democrazia casomai deriva,acutamente fatto notare da certa stampa internazionale, dall’utilizzo spregiudicato di fake news sui social”. Proprio sui social si è soffermato particolarmente, chiedendo una commissione di inchiesta alla Camera: “Ho chiesto ae Di Maio di fare una commissione di inchiesta parlamentare sulla propaganda, ma qualcosa mi dice che Luca Morisi e Casaleggio non ...

