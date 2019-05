Regalo di Natale di Pupi Avati | a teatro nuovo poker tra ottimi attori

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Dopo una lunga tournée per l’Italia, è in scena in questi giorni al “Quirino” di Roma una commedia di travolgente comicità, recitata da undi(in effetti sono cinque ma giocano a).È “di” ed è la versione teatrale di uno dei più bei film di, presentato nel 1986 al 43° Festival di Venezia, vincitore di due David di Donatello e un Nastro d’Argento, nel quale fra gli altri campeggiavano Diego Abatantuono e Carlo Delle Piane premiato con la Coppa Volpi.L’opera teatrale di oggi (a Roma fino al 19 maggio), con l’adattamento firmato da Sergio Pierattini, anche in palcoscenico riesce a conservare quasi intatta l’amara comicità dell’originale. Il tema è sempre quello dei soldi facili, ovvero la chimera inseguita dai ...

