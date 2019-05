Redmi Note 7 Pro | HTC Desire 12+ e Samsung Galaxy Tab S4 ricevono la TWRP ufficiale

2 milioni di Redmi Note 7 venduti in India non fermano l’azienda cinese - che preannuncia un nuovo smartphone : Redmi India celebra i 2 milioni di Redmi Note 7 e 7 Pro venduti e coglie l'occasione per annunciare un nuovo smartphone Redmi con fotocamera da 48 megapixel. L'articolo 2 milioni di Redmi Note 7 venduti in India non fermano l’azienda cinese, che preannuncia un nuovo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna con la MIUI 10.3 e le patch di sicurezza di aprile 2019 : Torna ad aggiornarsi Xiaomi Redmi Note 5, che riceve la MIUI 10.3 in versione stabile con annesse patch di sicurezza di aprile 2019.

Come installare la Google Camera su Xiaomi Redmi Note 7 : Avete intenzione di migliorare le foto scattate con il vostro dispositivo? In realtà questo è possibile attraverso la Google Camera (chiamata anche Gcam), un'app che attraverso un algoritmo migliora Notevolmente le qualità delle foto

Più attuale non può lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro : Pie in Italia : Era stata annunciata lo scorso gennaio la beta di Android 9.0 Pie per lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro, ma soltanto adesso è stata predisposta la distribuzione della versione finale per il modello globale. Da poco tempo il rilascio è partito anche in Italia, relativamente ad un pacchetto dal peso di circa 1.7GB (consigliato il download sotto rete Wi-Fi), con passaggio alla MIUI 10.3.2.0. Non aspettatevi di vedervi segnalate tutte le novità ...

Dei Redmi Note 7 mandati nello Spazio per scattare foto alla Terra : Grazie a una pazza idea del CEO Xiaomi, il Redmi Note 7 è stato lanciato nello Spazio per la nuova campagna marketing e ha scattato delle foto della Terra.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 : A distanza di un paio di mesi dall'arrivo nel ramo beta, l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile adesso anche nel ramo Stabile per tutti i modelli compatibili.

Sui Redmi Note 7 in Italia la MIUI 10.3.2.0 Global Stabile - i particolari : Iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla MIUI 10.3.2.0 Global Stabile i Redmi Note 7, anche sul territorio Italiano. Il pacchetto ha un peso di 683MB, ragion per cui sarebbe meglio scaricarlo sotto rete Wi-Fi. L'upgrade si occupa di integrare le patch di sicurezza di marzo 2019, insieme ad alcune altre novità, tra cui il riconoscimento AI degli scenari in ambito fotografico, il blocco (all'occorrenza) dell'apertura del pannello notifiche

Redmi Note 7 riceve MIUI 10 Stabile 10.3.5.0 con novità per la fotocamera e patch di marzo : Redmi Note 7 riceve un aggiornamento Stabile per MIUI 10, arrivata alla versione 10.3.5.0, con miglioramenti alla fotocamera, patch di sicurezza e altre novità.

Redmi 7 e Redmi Note 7 potrebbero arrivare presto in una edizione speciale targata Avengers : Arrivano dalla Rete le immagini delle possibili confezioni di vendita di Redmi 7 e Redmi Note 7 Avengers Edition.

