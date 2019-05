Reddito di cittadinanza | bozza per ampliare la misura | dentro chi perde il lavoro

Reddito di cittadinanza - sarà esteso anche ai neo-disoccupati : Potranno richiedere il Reddito di cittadinanza anche coloro i quali hanno appena perso il lavoro: la novità è stata annunciata dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, secondo cui questo provvedimento potrebbe arrivare in Parlamento "entro fine mese". Ad oggi per accedere al Reddito è necessario avere un Reddito Isee inferiore ai 9.360 euro, un valore riferito all'anno precedente e che non tiene conto di eventuali variazioni al momento della ...

Reddito di cittadinanza allargato Presto anche a chi perde il lavoro : L'Inps e' pronta ad allargare il Reddito di cittadinanza a chi ha perso da poco il lavoro: lo ha riferito il presidente dell'ente previdenziale, Pasquale Tridico Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza anche a chi ha perso il lavoro da poco : L’Inps è pronta ad allargare il Reddito di cittadinanza a chi ha perso da poco il lavoro: lo ha riferito il presidente dell’ente previdenziale, Pasquale Tridico, in un’intervista alla Stampa. “La bozza di provvedimento è sul mio tavolo, spero possa essere discussa in Parlamento al più presto, forse già alla fine di questo mese”, ha spiegato Tridico. “Si potrà fotografare il ...

Pasquale Tridico : “Cambia il Reddito di cittadinanza. Siamo pronti ad allargarlo a chi ha appena perso il lavoro” : Pasquale Tridico, calabrese, classe 1975, è professore di politica economica a Roma e ultimo di una famiglia di sette figli. Candidato ministro Cinque Stelle, fece un passo indietro quando il Movimento fece l’accordo politico con la Lega invece che con il Pd. Dopo qualche mese, Luigi Di Maio lo ha comunque chiamato a presiedere il più importante en...

Il Fatto raccoglie le lettere di chi ha ottenuto il Reddito di cittadinanza. Ma perché non decolla? : Si potrebbe definirle come “lettere dalla povertà”. O la testimonianza che anche un piccolo aiuto può esser utile a non farci sentire ai margini. O a uscire da una situazione di difficoltà. Non solo economica. Ma personale. Nei confronti di terzi. Una comunità, la famiglia, una moglie, un figlio, una figlia. “Per una volta non mi sono sentito un fallito per aver pagato la comunione di mia figlia” ha scritto, tra gli altri, Giorgio. Oppure, ...

Ci hanno preso in giro! In 100mila rinunciano al Reddito di cittadinanza : Doveva essere il biglietto da visita con cui presentarsi alle Europee, ma per i Cinque Stelle il Reddito di cittadinanza si è trasformato in un boomerang. Chi avrebbe mai immaginato che a due mesi dal lancio del sussidio pentastellato migliaia di beneficiari si sarebbero tirati indietro? Nessuno, tanto che i tecnici dell’Inps non avevano neppure previsto una procedura di rinuncia all’assegno e, adesso, si vedono costretti a ...

Flop Reddito di cittadinanza : oltre 100 mila richieste di disdetta : QN nell’edizione online pone l’accento sul Flop del reddito di cittadinanza. Serviranno infatti dei moduli per la rinuncia al sussidio.

Reddito di cittadinanza - denunciata la prima coppia di furbetti : lui lavorava in nero : I militari dell'Arma dei carabinieri del nucleo radiomobile operativo di Palermo, specializzati nella tutela del lavoro, hanno segnalato e denunciato all'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese (in provincia di Palermo) una coppia di coniugi. I due, marito e moglie, sono accusati di aver percepito indebitamente e senza averne i requisiti il cosiddetto 'Reddito di cittadinanza'. Per la coppia, ...

"I giovani pagheranno il costo di Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Economista tedesco smonta le misure cardine del Governo: "È molto improbabile che favoriscano la crescita a medio termine"

Reddito di cittadinanza e lavoro in nero - chi rischia la denuncia e sanzioni : Reddito di cittadinanza e lavoro in nero, chi rischia la denuncia e sanzioni Oltre 1 milione di domande sino alla fine di aprile e numeri in costante aggiornamento. È uno spaccato del Reddito di cittadinanza: i numeri ufficiali sono quelli diramati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che ha un ruolo centrale nella gestione delle pratiche. Ma sono molti gli aspetti che si collegano alla nuova misura introdotta da pochi mesi ...

Reddito di cittadinanza - 100mila «furbetti» pronti alla rinuncia : Cresce il numero di beneficiari del Reddito di cittadinanza pronti a tornare sui propri passi e rinunciare alla tessera prepagata, tanto che l’Inps starebbe lavorando per mettere a punto la procedura di rinuncia. I motivi? Importi più bassi delle aspettative abbinati alla paura dei controlli...

Reddito di cittadinanza - denunciata una coppia di Palermo/ Lui lavorava in nero : Reddito di cittadinanza, denunciata una coppia di furbetti in quel di Palermo: lui lavorava in nero, mentre la moglie aveva fatto domanda per il sussidio

Reddito di cittadinanza - in 200 assaltano l'Inps nel Napoletano : «Pochi euro invece dei 700 promessi» : Come per l'assalto ai forni di manzoniana memoria. Solo che in questa vicenda, invece che del pane, duecento e più scalmanati ieri mattina hanno assediato e tentato di assaltare la sede...

Reddito di cittadinanza - dati dell'Inps : 1 mln di domande - 75% accolte - : Oltre un milione di richieste ricevute, di cui il 75% accolto positivamente. L'Inps diffonde i dati sul Reddito di cittadinanza, mentre si attende la selezione dei 3000 navigator