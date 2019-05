Raptors-Sixers | il buzzer beater di Kawhi Leonard è da impazzire | jumper in faccia a

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019)decide Gara-7 della semifinale di Conference fra: il suofai tifosi di Toronto allo scadere I Torontosono in Finale di Conference! La franchigia canadese ha battuto 92-90 i Philadelphia 76ers in una Gara-7 davvero combattuta, vinta allo scadere. Sulla sirena, la giocata del campione:ha fatto venir giù il palazzetto con unpazzesco. L’ex San Antonio Spurs prende palla da dietro l’arco a pochi secondi dalla fine, si spota sul lato destro dell’area deimarcato da Embiid che lo ostacola in salto,senza paura inal camerunese, palla che rimbalza sul ferro e poi entra. Il suono della sirena si confonde con il boato dei tifosi deicon la stessaimpassibile di sempre.’s game winner to the Avengers music is the ...

