Rai | Al Bano Carrisi cavalca la rivoluzione sovranista | Considerate il mio

Montalbano - l'episodio 'La pazienza del ragno' sarà disponibile in streaming su Rai Play : Anche questa settimana torna per tutti i telespettatori di Rai 1, l'appuntamento con una delle serie più amate e seguite d'Italia, "Il Commissario Montalbano". Lunedì 13 maggio, infatti, la Rai riproporrà in prime time sulla rete ammiraglia l'episodio "La pazienza del ragno" già andato in onda in televisione nel lontano marzo 2006. Per coloro che non avranno la possibilità di vedere in chiaro su Rai 1 questo appassionante episodio di Montalbano, ...

Montalbano - Par Condicio : Stasera su Rai 1 : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera su Rai Uno va in onda l'episodio Par Condicio, realizzato nel 2005.

'Montalbano - Par Condicio' sarà disponibile in streaming su Rai Play : Torna anche questa settimana in prima serata su Rai 1 il consueto appuntamento con le repliche degli episodi più celebri del "Commissario Montalbano" di Andrea Camilleri. Stasera, lunedì 6 maggio, infatti, la Rai riproporrà l'episodio intitolato "Par Condicio", appartenente alla quinta stagione della serie, andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia nel lontano 1999. Se per caso non si avrà la possibilità di seguire l'episodio in ...

Montalbano L'Odore della Notte : Stasera su Rai 1 : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera su Rai Uno va in onda L'Odore della Notte, realizzato nel 2002.

Il Commissario Montalbano su Rai1 stasera 29 aprile con la replica de L’odore della notte : trama e promo : Immancabile l'appuntamento con Il Commissario Montalbano nella serata di lunedì 29 aprile. stasera Rai1 manderà in onda l'episodio L'odore della notte, tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. Le repliche della fiction, da anni uno dei cavalli di battaglia della rete ammiraglia, vengono riproposte per accontentare i fan orfani del personaggio letterario, che ha terminato qualche mese fa la sua tredicesima stagione, ma anche per attrarre ...

Montalbano Stasera su Rai1 : L'Odore della Notte : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera su Rai Uno va in onda L'Odore della Notte, realizzato nel 2002.

Il commissario Montalbano - stasera su Rai 1 la replica dell'episodio 'L'odore della notte' : Anche stasera, come accade già da qualche settimana, su Rai 1 in prima serata andrà in onda il consueto appuntamento con la replica di un episodio de Il commissario Montalbano. Dopo il successo dei due inediti andati in onda a febbraio, la Rai ha inserito nel palinsesto il ciclo 'La primavera di Montalbano' contenente la replica di dieci episodi. stasera alle 21:25 sarà trasmesso 'L'odore della notte', il sesto appuntamento con le repliche in ...

'Montalbano - L'odore della notte' - sarà disponibile in streaming su Rai Play : Ritorna anche questa settimana l'appuntamento con le repliche di una delle serie tv più famose della televisione italiana, "Il Commissario Montalbano". Lunedì 29 aprile, infatti, verrà riproposto in prime time su Rai 1 l'episodio "L'odore della notte, andato in onda in prima visione l'11 novembre del 2002, nel corso della messa in onda della quarta stagione. Coloro che non avranno l'opportunità di seguire l'episodio di Montalbano in diretta ...

Ascolti TV | Lunedì 22 aprile 2019. Montalbano 22.3% - In Arte Mina 6.8%. Rai Movie al 3% in pt - Trono di Spade 21.1% (nella notte) 1.3% (primo episodio in italiano in pt) : Il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, Lunedì 22 aprile 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano ha conquistato 4.737.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 La Peggior Settimana della mia Vita ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Made in Sud a Pasquetta ha interessato 1.610.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Star Wars episodio IV – Una ...

'Montalbano - Una faccenda delicata' - disponibile online su RaiPlay : Torna sui canali Rai la serie televisiva "Il commissario Montalbano". Lunedì 22 aprile andrà in onda in prime-time la replica dell'episodio "Una faccenda delicata", il quale fa parte della decima stagione della serie, già andato in onda su Rai 1 nel febbraio del 2016. Ma dove sarà possibile rivedere la replica dell'episodio "Una faccenda delicata" in caso non si abbia la possibilità di vederlo in chiaro su Rai lunedì sera? Si potrà vedere solo ...

Montalbano Stasera su Rai1 : Una Faccenda Delicata : Nell'episodio in onda Stasera su Rai Uno, Montalbano deve occuparsi dell'omicidio di Maria Castellino, un'anziana prostituta gentile e benvoluta da tutti.

Il commissario Montalbano - stasera su Rai Uno alle prese con 'Una faccenda delicata' : Continuano su Rai Uno le repliche de Il commissario Montalbano, ogni settimana in prima serata. Il celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri ci farà compagnia anche a 'Pasquetta'. stasera lunedì 22 aprile, infatti, la Rai trasmetterà in replica il primo episodio della decima stagione dal titolo 'Una faccenda delicata'. Andato in onda per la prima volta nel febbraio del 2016, il 27esimo episodio della serie è importante soprattutto ...

The Resident e Velvet Collection 2 nel palinsesto estivo di Rai1 insieme a Don Matteo - Montalbano e Un Passo dal Cielo 4 : E alla fine Rai1 ha alzato il velo su quello che sarà il suo palinsesto estivo e sorprese non ce ne sono, è inutile anche dirlo. I fan della prima rete della tv pubblica potranno godere di due prime visioni ovvero la prima stagione del medical drama The Resident e la seconda e ultima stagione di Velvet Collection, lo spin off della famosa serie spagnola con protagonisti Ana e Alberto. Al momento queste sono le due uniche previsioni, naturalmente ...

Il Commissario Montalbano su Rai1 il 15 aprile - trama episodio in replica Come voleva la prassi : Nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1. La fiction, punta di diamante della rete ammiraglia, torna Come di consueto nella serata di lunedì per intrattenete il pubblico con un episodio in replica. Stasera, 15 aprile, la Rai ripropone "Come voleva la prassi", puntata trasmessa per la prima volta il 6 marzo 2017, registrando 11.268.000 spettatori e il 44,1% di share. Luca Zingaretti torna a interpretare il Commissario Salvo ...