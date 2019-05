Rage 2 – nuovo trailer di lancio e roadmap dei contenuti aggiuntivi

Rage 2 ci presenta i bonus ottenibili con il preordine e la deluxe edition in un nuovo trailer : Il nuovo trailer di Rage 2 ci dice tutto quello che dobbiamo sapere prima del lancio del gioco, riporta Dualshockers, soprattutto nel caso in cui siate interessati alla deluxe edition e ai bonus legati al pre-order.Se preordiniamo il gioco otterremo i seguenti bonus: la missione Cult of the Death God, l'armatura del protagonista del primo capitolo Nicholas Raine e il cheat He's on Fire che aggiunge la voce del commentatore di NBA Jam.Se ...

Tutta l'azione di Rage 2 in un nuovo spettacolare gameplay trailer : Quanti di voi sono in attesa di RAGE 2? Probabilmente sarete in molti e già saprete che il titolo sbarcherà su PC e console il prossimo mese.In vista dell'uscita, Bethesda ha deciso di pubblicare un nuovo trailer per il titolo che mostra alcune sequenze di gameplay, riporta DSOGaming. In RAGE 2, i giocatori assumeranno il ruolo di Walker, l'ultimo Ranger della landa desolata, mentre attraverseranno diversi paesaggi usando una serie di potenti ...

Il nuovo video gameplay di Rage 2 si focalizza sulle Arche della Zona Devastata : Gli sviluppatori di id Software hanno mostrato alcune nuove scene di gioco di RAGE 2 durante l'ultimo episodio di Inside Xbox.La demo preparata da Tim Willits, riportata da Playcrazygame.com, ci porta idealmente all'interno delle Arche, ovvero le strutture iper-tecnologiche in cui dovremo andare per acquisire i Nanotriti necessari per far evolvere le capacità e abilità del nostro personaggio.La gamma di poteri da acquisire sarà particolarmente ...

StRage di Erba - nuovo amore in carcere per Rosa Bazzi : Un detenuto del carcere di Bollate si sarebbe innamorato della donna tanto da rinunciare al regime di semilibertà. Rosa Bazzi deve scontare l'ergastolo. Per amore l'uomo ha rinunciato al regime di semilibertà. La donna è stata condannata all’ergastolo per la Strage di Erba, insieme al marito Olindo Romano, e sta scontando la pena da dieci anni a questa parte.

Gb - FaRage lancia il suo nuovo partito per salvare la Brexit : ...e fondatore della campagna per abbandonare l'Ue.Il nuovo partito chiederà all'elettorato non solo di sostenere una chiara rottura dall'Ue ma anche di dare il via ad una rivoluzione politica nel regno.

Nigel FaRage ha presentato il suo nuovo partito - il Brexit Party : L’ex leader dello UKIP Nigel Farage ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito, il Brexit Party, con il quale si presenterà alle elezioni europee di fine maggio se per allora il Regno Unito non sarà ancora uscito dall’Unione Europea, ipotesi

FaRage lancia nuovo partito : Il leader Gerard Batten in un tweet ha definito "una menzogna" il fatto che i due partiti rivali avranno rispetto all'Europa una politica simile. "L'Ukip ha un programma e delle politiche. Il partito ...

FaRage lancia il suo nuovo partito per salvare la Brexit : Nigel Farage, ex leader dell'ormai disciolto partito euroscettico Ukip e storico promotore della Brexit, ha lanciato oggi il suo nuovo "Brexit Party" con il quale intende candidarsi come capolista alle elezioni europee di maggio, inevitabili anche a Londra se entro meno di un mese non sarà riuscita a ratificare un accordo di divorzio. "E' stato chiaro fin dall'inizio che il nostro 'remainer' parlamento, il nostro 'remainer' gabinetto e il nostro ...

Le abilità e le armi di Rage 2 si mostrano nel nuovo trailer : Come segnala DSOGaming, Bethesda ha da poco pubblicato un nuovo gameplay trailer per RAGE 2, in cui vengono mostrate le armi e le abilità del gioco. In RAGE 2, i giocatori saranno in grado di creare barriere, sbattere i loro avversari, creare vortici e usare la frantumazione per respingere i nemici.RAGE 2 è stato sviluppato da id Software e Avalanche Studios e promette di offrire azione folle, ambienti open-world senza caricamenti, combattimento ...

Rage 2 : combattimenti con veicoli - boss fight e il BFG 9000 di Doom nel nuovo video gameplay : Con la data di debutto nei negozi sempre più vicina, i colleghi di IGN hanno pubblicato un nuovo video gameplay di RAGE 2.Il filmato, della durata di circa 11 minuti, mette decisamente molta carne al fuoco. Si parte con un acceso combattimento su veicoli, dove potremo "rottamare" gli avversari a colpi di mitragliatrice e sparando missili.Il video continua con una classica sparatoria a terra. Come già era intuibile nei precedenti filmati, RAGE 2 ...

Presentato un nuovo esplosivo trailer del beat 'em up Streets of Rage 4 : Lizardcube ha pubblicato oggi un nuovo esplosivo trailer dedicato al gameplay di Streets of Rage 4, iconica serie beat 'em up di SEGA. Il video mostra i nostri vecchi amici Axel e Blaze impartire sonore lezioni ad un gruppo di criminali, il tutto con un set di nuove potenti mosse.Il comparto visivo è davvero d'impatto, grazie al lavoro svolto dal team dietro il remake di Wonder Boy: The Dragon's Trap, inoltre le animazioni disegnate interamente ...